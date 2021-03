«Quiero saber cómo es una jornada laboral real investigando»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 25/03/2021 13:42 h

Esther Calviño Sanlés (A Pobra, 1998) y Manuel Rico Fernández San Silvestre (Ferrol, 2001) son dos estudiantes gallegos que van a estrenar la nueva beca de investigación de la Fundación Barrié, la Summer Undergraduate Research Fellowship Program. Es decir, el 28 de junio llegarán a Louisiana (Estados Unidos) donde trabajarán durante nueve semanas en el laboratorio del departamento de Microbiología e Inmunología del Louisiana State University Health Sciences Center. Esther estudia 5.º del doble grado de Química y Bioloxía en la UDC (son seis años) y Manuel hace 2.º de Medicina en Santiago.

—¿Cómo se enteraron de este programa de becas, que es nuevo?

—[Esther Calviño] La secretaria de la facultad envió un correo a todos los alumnos y cuando lo vi pensé «me tengo que presentar a esto».

—[Manuel Rico] Yo me enteré por La Voz de Galicia. Quería dedicar el verano a tareas de investigación, así que cuando vi la noticia pensé que era la oportunidad que estaba esperando.

—En su caso es llamativo que estudiando Medicina vaya a un laboratorio.

—[M. R.] Tengo claro que me quiero dedicar a investigar, no sé por qué, pero sí para qué, porque quiero dedicar mi vida profesional a la ciencia, eso lo tengo claro. Cuando elegí carrera hice caso al consejo de varias personas y pensé que la carrera de Medicina era la mejor, porque quería tener una perspectiva más humana, más real, que si me dedicase a unos estudios más vinculados a la investigación.

—¿Qué esperan conseguir con esta beca?

—[E. C.] Quiero saber qué es levantarse, ir al laboratorio y tener una jornada laboral de verdad, poder distribuir tu tiempo y trabajo. Tengo experiencia en laboratorios, porque tuve una beca de colaboración en el departamento de Bioloxía de la facultad, y soy becaria del Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA), de la Universidade da Coruña. Gracias a estos programas me permiten ir al laboratorio, pero no todo el día. Además, tengo el inglés algo abandonado [risas].

—[M. R.] Espero poder formarme en lo que me quiero dedicar en mi vida profesional, no solo lo académico, sino también en lo personal.

—¿Hay algún campo de la investigación que les interese especialmente?

—[E. C.] Me interesa mucho la genética, la microbiología y todo lo relacionado con el cáncer, pero aún no he decidido a qué dedicarme. Cuando empecé el doble grado la biología me gustaba, pero era una enamorada de la química; en segundo de carrera estuve a punto de dejar Bioloxía, pero entonces empecé a ver genética y ya me convenció. Espero que esta experiencia me sirva para orientarme sobre a qué me voy a dedicar.

—[M. R.] A todas las materias le veo el lado positivo, pero me gusta mucho leer por mi cuenta, sobre neuroquímica e inmunoterapia. Conozco el párkinson por un familiar y me parece una línea muy interesante a combinar con la inmunología, ya hay vacunas en desarrollo.

—¿Ha sido difícil llegar hasta esta beca?

—[E. C.] Aún no me lo acabo de creer. Estoy muy contenta con la formación que recibí en el IES da Pobra, llegué con una preparación muy sólida a la carrera, y he trabajado mucho, pero esta beca es un sueño hecho realidad.

—[M. R.] Mis estudios han sido exigentes. Hice el bachillerato internacional en el IES Rosalía de Castro de Santiago y aprendí mucho, tengo que agradecer la ayuda de mi profesora de Bioloxía, Charo García-Echave, como también del doctor Ángel Carracedo y Estefanía Méndez, de la USC, que me ayudaron con la monografía final.

—¿Se presentará, Esther, a las becas de posgrado de la Barrié el año que viene?

—[E. C.] Primero tengo que saber qué quiero hacer pero si puedo, sí me presentaré.