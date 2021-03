Galicia reforzó cada colegio con un docente, la mitad de la media española

0

Galicia destinó a refuerzo de personal docente el 30% de los fondos anticovid recibidos por el Gobierno mientras que la media del total de comunidades fue del 55%; ninguna otra tuvo una partida proporcionalmente menor. Esto supone que cada colegio gallego tiene un profesor extra por el refuerzo de covid, frente a los 2 de media en España (Cantabria, Murcia y Madrid están en 3). Esta es una de las conclusiones del estudio Cole Seguro: la seguridad de la educación en Galicia durante el primer trimestre del curso 2020/2021, realizado por la Plataforma estatal de Infancia y Political Watch, y que ha contado en Galicia con el asesoramiento de la Plataforma de Infancia de Galicia.

Según resalta el informe, la estrategia gallega supuso invertir más que otras comunidades en varias partidas, y no concentrarlo todo en los docentes. Así, se invirtieron 36 millones en personal no docente, un 36% del total, frente al 6% de media a nivel estatal; casi se duplicó el porcentaje medio en elementos de protección; el dinero destinado a obras ha sido 2,5 veces la media (del 6,9 al 16,5%); y también está muy por encima la partida «general», que supuso el 15% del total frente al 4% a nivel español. Por debajo de la media ha estado fundamentalmente ese gasto en personal docente, ligeramente por debajo en Universidad (se invirtió el 6,6 frente al 8,8% de media) y en transporte, cuyo aumento no llegó al 0,2% del total en el país; en educación digital el gasto también fue menor, del 5,7 frente al 10%, aunque Galicia partía de una situación más holgada que otros territorios.

Sexta comunidad en dinero

Desde la Xunta matizan la información porque «non fai unha ponderación sobre a totalidade do presuposto e sobre o persoal docente de cada comunidade». Y apuntan que Galicia destinó a personal docente 3,5 millones de euros, es decir, la quinta que más gasto hizo en esta partida, solo por detrás de Andalucía (8 millones), Cataluña (6,8), Madrid (5,6) y Valencia (5,2). Castilla y León, con un número de alumnos y una dispersión poblacional parecidos a Galicia, invirtió 3,2 millones. Además, los presupuestos son diferentes: «Non é o mesmo destinar á contratación do profesorado o 52% de 27 millóns que o 30% de 160».

Presencialidad total

Recalcan desde la consellería que Galicia ha hecho «reforzo do profesorado de máis de 2.300 docentes, a maior na historia nun só curso». Con este diseño, la comunidad tiene presencialidad total en infantil, primaria, ESO y bachillerato, que solo consiguieron solo 5 comunidades más: Canarias, País Vasco, Navarra, Castilla y León y Cantabria. También destacan que es la comunidad con más inversión en obras para garantizar la seguridad y en elementos de protección personal (como mascarillas).

Piden más transparencia

Los autores del informe señalan que muchos de los datos obtenidos, no solo en Galicia, sino en general, no fueron desde la Administración: «Numerosas fuentes públicas de información incumplen los más mínimos estándares de transparencia y acceso a información. Es alarmante que aún existan boletines oficiales sin buscadores avanzados, consejerías sin información de contacto o plataformas de contrataciones que no centralicen la información». Añaden que «todas las comunidades deberían ofrecer la información de sus contrataciones en Plataforma de Contratación del Sector Público (incluidas Galicia, Andalucía, Cataluña, País Vasco y la Comunidad de Madrid, que actualmente no vuelcan allí sus datos sobre contratos menores)».

Las medidas anticovid, aprobado raspado

El informe de Cole Seguro reconoce por una parte el esfuerzo de todas las administraciones educativas españolas «para favorecer la seguridad de la educación presencial», pero por otra menciona una encuesta realizada en todo el territorio que dice, al menos en Galicia, que las medidas adoptadas este curso fueron insuficientes o poco efectivas para el 41% de la población, aunque sí recibieron el aprobado del 54% de los encuestados.

Los datos gallegos no son malos en el conjunto del Estado, donde el 40% considera escasas las medidas adoptadas. Como siempre, hay extremos: en Extremadura, Principado de Asturias y Andalucía el 60% de las respuestas fueron negativas, frente al 60% positivas que se recogieron en Madrid y la Comunidad Valenciana.

Opinión por renta

En el conjunto de España la satisfacción con las medidas para garantizar la seguridad en los centros están muy relacionadas con la renta familiar. Así, cuanto más acomodada es la familia, más benévola es con las medidas de su centro educativo: el 70% de las personas con renta alta consideraron suficiente el esfuerzo que se hizo en su colegio frente al 52% de las de clase baja.

Buena gestión de los brotes

Galicia destacó en estas encuestas en su valoración de la gestión de los brotes en los centros: el 67% la consideró buena o muy buena (la media estatal fue considerablemente más baja, del 56%), y solo el 8% de los gallegos encuestados calificaron la actuación de muy deficiente en los centros públicos y un 10% en los privados (a nivel español, fueron el 12 y el 4%, respectivamente).

Sí se ha echado en falta (no solo en Galicia) más participación de la comunidad educativa, a pesar de la insistencia de la ministra Isabel Celaá en este campo. El 47% de los gallegos creen que no se escuchó a todos los colectivos (el 50% a nivel estatal) y el 37% considera que no se le ha informado de forma suficiente sobre las medidas tomadas para reducir los riesgos por el covid en su centro (en el caso de los públicos este porcentaje sube al 51%).