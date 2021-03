La guía educativa de La Voz, a prueba

0

Redacción / La Voz 20/03/2021 05:00 h

¿Para qué sirve la Guía de estudios superiores que mañana reparte La Voz de Galicia de forma gratuita con el periódico? Seis alumnos de 2.º de bachillerato del IES Eusebio da Guarda (A Coruña) analizaron el jueves la revista para ver si les podía resultar útil. Y sí, todos obtuvieron alguna ayuda. Por ejemplo, Álvaro se decanta por Derecho y explica que «lo óptimo es hacer algo que me haga feliz y me dé de comer»; resulta un resumen algo duro, pero sin duda lo comparten muchos estudiantes y sus familias. En ese caso, la guía le puede orientar en tres sentidos diferentes: por una parte, en la página 51 tiene el índice temático de Sociales que le permite ver que Dereito está con Ciencia Política o Dirección e Xestión Pública y hasta 21 titulaciones bajo el epígrafe «Sociedad», que pueden ser atractivas para él; por otra, en la página 60 se habla de la carrera (dónde se imparte, notas de corte y dobles grados que ofrece), de sus nuevas salidas (compliance officer o delegado de protección de datos, por ejemplo) y le aconseja que analice los planes de estudios de las cuatro facultades que lo ofrecen para ver, en las optativas de 3.º y 4.º, qué campus le interesaría más; la tercera línea que puede seguir es revisar las páginas de la 100 a la 106 para ver qué másteres hay en Galicia que le permitirán especializarse y encontrar una profesión que le parezca apasionante, y este año se incluyen los de la UNED, que tiene al menos seis másteres temáticos de Derecho.

Lo mismo que para Álvaro, la guía es útil para Sabela, que no sabe si entrará en Medicina, por lo que no descarta dedicarse a la investigación. Ella no debe perderse la información de la página 6, que explica qué grados son cercanos a la Medicina y qué ofrece cada uno. Después, ya en la guía, puede revisar con detenimiento cada titulación.

Álvaro es otro compañero de ciencias y le gusta Matemáticas, pero pregunta: ¿Qué carrera de ese estilo tiene más salida? En la página 31, en el primer párrafo del grado ya se incide en que «tiene prestigio y empleo», se explica qué perfil de alumno busca («tes que gozar ante os problemas», dice su decana, Elena Vázquez Cendón) y se enumeran salidas no tradicionales, como la canalización del agua, la criptografía o la lengua. Los másteres entre las páginas 92 y 98 le darán a Álvaro más pistas sobre opciones de futuro. Pero si quiere también puede mirar en el epígrafe Tecnología, que aglutina diez titulaciones con muy buenas perspectivas de empleo.

Para Clara, de sociales, la guía es especialmente útil: «Estoy muy indecisa, porque ninguna carrera me convence del todo». Para ella está pensado el grado Aberto de Ciencias Sociais e Xurídicas de la UDC (página 65): durante un año y medio el estudiante tiene formación básica de siete grados diferentes y al cabo de ese tiempo debe elegir; como está en el Aberto puede completar su formación con materias de cualquiera de los otros grados, siempre acompañada por un tutor que le orienta.

Iara, por su parte, tiene claro que lo suyo son las lenguas, y le tira la traducción. En la Guía se detallan estos estudios (página 84) que solo ofrece UVigo y además informa a Iara que un campus privado (Cesuga, en A Coruña) lo tiene, y con cuatro becas para alumnos brillantes.

Hugo, finalmente, quiere estudiar Física o sino una ingeniería. El mejor consejo es que mire con detenimiento el índice de la página 13 en los apartados de Ciencias, Industria y Tecnología para marcar aquellas titulaciones que le parezcan interesantes y leer sobre ellas. A la hora de pedir carrera, en la CIUG insisten en que se ponga de primero el grado deseado pero siempre se añada alguno más en la lista, un plan b por lo que pueda pasar.