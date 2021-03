Alejandro Tiana, número dos del Ministerio de Educación: «Queremos presentar un proyecto del nuevo currículo en este verano»

0

Justo un año después del confinamiento que puso patas arriba la educación en España, es reconfortante hablar con el segundo del Ministerio de Educación y FP del futuro de la escuela más allá del covid. Alejandro Tiana (Madrid, 1951) estará hoy a las 19.30 horas en el Paraninfo de A Coruña (se puede seguir por «streaming») para inaugurar el ciclo de charlas Pensando en educación, organizado por el Concello de A Coruña en colaboración con la UDC. Confesó que es la primera vez en un año que sale de Madrid por trabajo.

—Por fin se puede hablar de educación sin referencia directa a la pandemia...

—Parece que la pandemia en lo que se refiere a la educación está bastante encauzada, sería una sorpresa que a estas alturas hubiese que hacer alguna modificación, sí.

—Viene a Galicia para hablar de los retos del futuro. ¿Cuáles son? ¿La reforma del currículo y el estatuto del docente?

—Sí, ahí está gran parte del esfuerzo del Ministerio, con otros aspectos vinculados, como la reducción del abandono escolar temprano.

«Me ha molestado por injusto que nos achaquen que queríamos acabar con la educación especial»

—También hablará de la Lomloe, una ley que ya está en vigor y que como todas las que hay con cada gobierno ha generado muchas críticas. ¿Cuál le ha dolido especialmente?

—Personalmente, me ha molestado por injusto que nos achaquen que queríamos acabar con la educación especial. No solo no es lo que dice la Lomloe sino que lo que propone va en consonancia con la inclusión social a otros niveles, como dar el derecho de voto a personas con discapacidad intelectual. Por eso, tomarlo como objeto de batalla política no me resulta justo. Puedo entender que haya debate, pero no se puede decir que queremos acabar con la educación especial.

«La inclusión sin recursos con alumnos con discapacidad sin duda es peor para todos»

—Está claro que incorporar a alumnos con discapacidad a la escuela ordinaria debe suponer más dinero para recursos y personal, porque si no, es un fracaso seguro.

—Sin duda, sin recursos es peor para todos. Y también es cierto que no cualquier centro puede atender a cualquier alumno de cualquier discapacidad. Eso son cosas que se deben discutir, pero lo que se hizo fue trivializar la medida.

—En Galicia, los centros concertados, que también criticaron la ley, son muy activos en la inclusión de niños con discapacidad, hay incluso muchas aulas de educación especial en estos centros.

—¡Claro! Hay muchos ejemplos en España en ese sentido. Debe hacerse bien planificado y bien dotado, y para eso la Lomloe da un plazo cauteloso, son diez años para generalizar la inclusión. Recuerdo que sobre el año 78, yo ejercía de maestro en EGB y empecé el proceso de escolarización de un niño con Down, que no creo que fuese el primero, pero sí el primero que yo había oído. Hoy en cambio las personas con Down avanzan y no solo obtienen titulaciones y trabajo sino un desarrollo académico importante. Hay que recordar que los casos más abundantes que llegan a los tribunales son precisamente porque no se escolariza a los alumnos en centros ordinarios.

—Habla de la EGB. ¿No era mejor es distribución de edades? ¿No es demasiado pronto pasar al instituto con 12 años, sobre todo porque pasan de tener un profesor-tutor casi único a contar con muchos docentes y otra metodología?

—Bueno, yo entré en el bachillerato con diez años [risas]. Siempre va a haber diferencias en un centro, no es lo mismo un niño de 3 años que uno de 11, y están juntos. Otra cosa es la estructura de la enseñanza, y ahí el salto sí es grande. Es un campo que tenemos que trabajar.

«El estatuto docente lo estamos negociando, pero la ley nos da un año»

—Ahí se enlaza la reforma del currículo que están preparando. ¿Cómo va? ¿Cuándo podrá estar lista?

—Queríamos tener un proyecto a tramitar, no ya un borrador, este verano. Verano no quiere decir junio, puede ser septiembre, pero no más allá. Estamos trabajando con las comunidades autónomas porque tienen que preparar los suyos.

—¿Se puede evitar el aumento del currículo como temario en cada escalón, que al final lo convierte en algo imposible de manejar?

—No, no hay sistema de control porque la educación en España está transferida a las comunidades. Pero estamos negociando para que sea equilibrado.

—¿Y el estatuto docente? Hay una excelente sintonía con la Conferencia de Decano de Educación, que preside precisamente Carmen Fernández Morante, la de Santiago. ¿Hay algo ya?

—La ley nos da un año, y ya estamos trabajando, es un proceso que hemos empezado aunque todavía no hemos entrado en materia a fondo. Es un asunto fundamental.

«Por parte de la ley ya está dicho que las enseñanzas artísticas superiores son grados»

—La Lomloe permite que las enseñanzas artísticas superiores se denominen grados. ¿Cuándo será oficial?

—Por parte de la ley ya está dicho, y la Lomloe ha entrado en vigor, otra cosa son los trámites que se necesiten para el cambio oficial de nombre. Creo que la ley corrige una situación que en España estaba más o menos clara, y que se interpretaba como equivalentes, pero una vez que el titulado se iba a otro país, a veces lo consideraban un título equivalente al grado universitario y otras veces no.

«La nueva selectividad se aplicará en el curso 23/24»

Hay dos asuntos educativos concretos que preocupan a Galicia además de los generales: la situación de los profesores técnicos de FP y la necesidad de una selectividad equivalente en todo el país.

—Habrá un nuevo bachillerato en el curso 2022/23, con algunos cambios importantes y se supone que un nuevo currículo. ¿Seguirá habiendo una selectividad desequilibrada por comunidades para entonces?

—Tenemos que preparar el modelo de acceso a la universidad en paralelo a la ordenación de los currículos. Las comisiones de trabajo para analizar la actual selectividad se han vuelto a reunir tras el paréntesis del confinamiento, pero ahora no vamos a cambiar nada. No tendría sentido si como dice en el 2022/23 empezará el nuevo bachillerato. Digamos que lo que se hace ahora servirá de diagnóstico y hay que buscar otro modelo. Este debería estar listo para el 22/23 para que los alumnos que empiecen el bachillerato sepan qué se va a tocar, aunque el nuevo modelo se aplicará en el curso 23/24, en el verano del 2024.

«Ninguna comunidad puede hacer un decreto propio de bachillerato antes que el Ministerio»

—Cataluña ha anunciado una reforma propia del bachillerato que, realmente, es igual a la Lomloe. ¿Qué opina de eso?

—Ninguna comunidad puede hacer un decreto propio antes del que haga el ministerio para ordenar el bachillerato y sus enseñanzas mínimas. Otra cosa es avanzar en ese terreno. Creo que en general hay bastante acuerdo en la ordenación y currículo con las comunidades autónomas.

«A los profesores técnicos de FP los necesitamos y seguirán existiendo»

—En cuanto a la situación de los profesores técnicos de FP, ¿se arreglará definitivamente con la nueva ley de formación profesional?

—La Lomloe corrige la injusticia de que a los profesores técnicos de FP se les exigiese la misma formación y pruebas a uno de ESO y bachillerato, pero estuviese en un escalón inferior en la Administración. Es cierto que decir que es un cuerpo «a extinguir» puede llevar a confusión, pero los funcionarios tendrán todas las garantías.

—Con respecto a los titulados universitarios, la mayoría, eso está claro. La cuestión es qué pasa con aquellos que no tienen título de grado porque su trabajo no lo requiere, como en cocina o peluquería.

—A esos profesores los necesitamos y seguirán existiendo, tenemos que ver cómo se regulan en la nueva ley de FP que se está preparando.