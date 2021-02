InspiraTICs anima a los docentes a impulsar la autonomía del alumnado

0

La Voz de Galicia NOELIA SILVOSA

REDACCIÓN / LA VOZ 28/02/2021 05:00 h

La autonomía en el aula es posible. Ese fue ayer el título y la principal premisa del primer encuentro virtual de la edición 2021 de InspiraTICs, un espacio de reflexión compartida sobre cómo iniciar esa transición activa en las aulas a través de cuestiones como la autorregulación del aprendizaje y su tránsito hacia otro basado en proyectos, y de cómo la falta de esa autonomía ha influido en el aumento de la brecha curricular durante la pandemia. También la evaluación formativa y su papel imprescindible para la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza tuvo su espacio durante el evento, así como el desarrollo competencial en las aulas. El testimonio de padres y alumnos, junto con la intervención de tres docentes del Grupo Actitudes sobre su Proyecto INCOBA, completaron la experiencia.

«El cambio educativo es posible», señaló Ángel Pérez Pueyo, maestro, licenciado y doctor de la Universidad de León, tras ser presentado por el profesor de la UNIR Chema Lázaro. Un cambio que, indicó, requiere también de un proceso de transición del profesorado en el que nadie se quede atrás. Para explicar cómo ejecutar este paso hacia alumnos capaces de autogestionarse, la jornada contó con la intervención de varios docentes y padres de la escuela rural leonesa, referente en esta revolución educativa.

El libro no deja de ser un elemento de consulta, hay que ir restándole importancia

«Las excusas no tienen solución, los problemas sí», añadió Pérez Pueyo. Y en su resolución ahondó el profesor Óscar Casado, que explicó el planteamiento del Modelo MITAA, que integra la autorregulación del proceso de aprendizaje, la implicación de los alumnos y el desarrollo de competencias. «Percibimos que el modelo de enseñanza tiene un enfoque tradicional de enseñanza pasiva. Eso hace que los alumnos no consigan independizarse del docente», afirmó Casado, que abogó por un plan de trabajo con muchos huecos vacíos que los niños tienen que rellenar para aprender a planificarse con éxito. Una planificación que el profesor revisa y corrige en el caso de que no sea realista, y en este sentido apuntó que «para que los niños sean autónomos deben conocerse a sí mismos, saber qué cantidad de trabajo pueden hacer en una hora». El experto señaló además cómo afrontar los polémicos deberes: «Yo siempre les digo que no voy a mandar deberes, pero que eso no significa que no vayan a existir, sino que lo van a decidir ellos. Porque si no cumplen con su planificación sí llevarán trabajo para casa».

«El libro no deja de ser un elemento de consulta, hay que ir restándole importancia», dijo el docente Hugo Medina, que mantuvo que la evaluación no ha de ser algo ajeno al proceso metodológico sino parte de él, teniendo en cuenta que si se le facilitan al alumnado las pautas de trabajo, el propio niño aprenderá a tener el criterio para realizar bien esa tarea.

Su homóloga Raquel Fernández habló de la importancia del entorno y del espacio exterior del centro como escenario para trabajar cualquier ámbito, con proyectos que permitan a los escolares formar parte de su localidad y aprender a la vez. «Hacemos una ruta, ellos toman nota de lo que van oliendo y sintiendo, y lo llevan al aula para construir ellos mismos su propio tema, el que venía en el libro. Las competencias y habilidades se colocan por encima de los contenidos», apuntó.

El encuentro finalizó con un after work virtual en el que los oyentes accedieron a través de sus avatares a las instalaciones de InspiraTICS, pudiendo recorrerlas y acercarse a los propios ponentes para conversar con ellos.

La aplicación en entornos adversos y el diseño del aula, los temas de los próximos eventos

Si el primer encuentro de InspiraTICs se centró en cómo conseguir un sistema educativo que fomente la autonomía y la autorregulación del alumnado, el segundo abordará cómo aplicarlo en entornos menos favorables. La diversidad a escena se emitirá en abril, y pretende romper el cliché de que la calidad de la educación está condicionada por el entorno en el que se imparte. Además, explicará cómo puede lograrse a través del compromiso de sus integrantes, adaptando el modelo educativo a la idiosincrasia para que la calidad educativa llegue a todos los estratos.

El tercer evento, titulado Somos espacio de aprendizaje, se emitirá en mayo. Formará parte de él el artista y formador Siro López, que avanzó que esta última cita «será el postre en el que vamos a abordar el tema de los espacios, de cómo podemos diseñar una escuela, un ecosistema, donde el sistema educativo salga fortalecido. Hablaremos de cómo fomentar el aprendizaje y la creatividad y también de cómo debiera ser hoy esa aula en la que estén presentes las nuevas metodologías, incluso la disposición del mobiliario. En definitiva, abordaremos cómo crear una escuela feliz que dé un sentido profundo a la vida de cada alumno».