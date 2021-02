El Ministerio de Educación y FP pone sobre la mesa sus prioridades normativas: los nuevos currículos y la ley de FP La reunión con los sindicatos volvió a tratar el futuro encaje de los profesores técnicos de FP

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 24/02/2021 13:54 h

Los responsables del Ministerio de Educación y FP se reunieron hoy con los sindicatos para abordar de forma global las implicaciones de la puesta en marcha de la nueva ley educativa, la Lomloe, y en el transcurso del encuentro, bastante cordial, se abordaron sobre todo dos cuestiones fundamentales: qué desarrollo normativo de la ley se va a acometer de forma inmediata; y, ya desde el punto de vista sindical, qué pasa con los profesores técnicos de FP.

Sobre el primer asunto, desde el Ministerio informaron que ya han hablado con las comunidades autónomas para establecer grupos de trabajo, y que están priorizando, entre otros aspectos, la elaboración de los reales decretos de currículo, en los que deben participar las administraciones autonómicas. Destacan también la nueva ley de FP, que se prevé que tenga rango de ley orgánica, y que se está elaborando actualmente.

Obviamente, los sindicatos presentes señalaron la importancia de desarrollar la disposición adicional séptima, relativa al desarrollo de la profesión docente. El texto de la ley dice exactamente: «El Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente».

Uno de los asuntos que más preocupa a los sindicatos es el relativo a los profesores técnicos de FP. La norma tiene una parte muy interesante, que es equiparar a todos los profesores de secundaria con la misma formación, algo que hasta ahora no ocurría. Y ese es un avance que todos los sindicatos aplauden; pero queda un pequeño espacio, el de los profesores técnicos de FP. Se trata de profesionales que no tienen un grado universitario y que realmente no lo necesitan: para enseñar algunas materias de soldadura, carrocería o peluquería es mejor tener experiencia que haber pasado por una facultad.

La ley entiende que este curso de profesores está en extinción, lo que se contrapone a muchos ciclos de FP. En Galicia es especialmente importante por el número de titulaciones afectadas. Por eso, los sindicatos pedían que se posibiliten mecanismos y procedimientos transitorios que permitan su integración igualmente y evitar que se queden fuera y como un cuerpo a extinguir.

Las soluciones dadas por el Ministerio son las ya conocidas: o se adaptan a la figura de profesores especialistas de la propia Lomloe o se les buscará un encaje en las normativas en elaboración (el estatuto docente o la ley de FP).