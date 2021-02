Alumnado con TEA: más diagnóstico pero poca permanencia en secundaria

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 18/02/2021 05:00 h

Los alumnos con trastornos del espectro autista (TEA) en Galicia parecen estar bien detectados en los primeros años de escolarización, pero los datos actuales indican falta de estrategia para retenerlos en el sistema una vez terminan la educación primaria. Al menos esa es la conclusión que se saca del informe El alumnado con trastorno del espectro del autismo en España. Análisis de la distribución autonómica y de los modelos educativos existentes, que ha publicado la Confederación Autismo España.

Lo que indica el trabajo con respecto a la educación gallega es que en la comunidad hay 1.323 estudiantes (de 3 a 18 años) diagnosticados con alguno de los síndromes TEA, y el 87% de los menores (unos 1.150) están en colegios ordinarios, y la práctica totalidad (1.050) en aulas comunes (hay sobre 115 que están en clases específicas dentro de los colegios generalistas).

También dice el trabajo que de los 1.323 alumnos con TEA, el 25% están en educación infantil, y el 9,5 en secundaria. Teniendo en cuenta el peso de cada etapa en el total de cursos, esto significa en la práctica que los estudiantes con TEA en infantil son identificados o, lo que es lo mismo, que la detección precoz funciona. Pero siguiendo esa lógica, en ESO tendrían que estar el 30% de los alumnos TEA totales, y no un 10%. No hay una explicación clara de por qué ocurre, aunque se baraja la combinación de dos factores: los estudiantes que hoy tienen entre 12 y 16 años (edades de ESO) no han sido diagnosticados en la misma medida, y además el propio sistema no facilita que los alumnos con TEA permanezcan en la secundaria.

De hecho, los datos gallegos en este punto son muy malos. En el País Vasco, por ejemplo, del total de alumnos TEA detectados, el 29% está en secundaria; en Castilla y León son el 28% y algo más lejos está Aragón, con un 23%. Solo está peor que Galicia —a falta de los datos de Asturias Baleares, Extremadura y Madrid— la comunidad canaria. Claro que en Aragón solo hay un 55% de estudiantes con TEA en los centros ordinarios, un objetivo que debería acercarse al 100%.

Hoy, Día del Asperger

Hoy es el Día Internacional del Asperger, y lo cierto es que la tendencia de Galicia es positiva, cada vez se presta más atención a estos alumnos. Por ejemplo, la entidad que organiza la selectividad (CIUG) impulsa desde hace un par de años protocolos para facilitar la participación del alumnado con necesidades educativas especiales en las pruebas en las mismas facultades que sus compañeros. Pero en conjunto, el sistema tiene que recuperarse de los años de la crisis en los que no se reforzaron ni plantillas ni servicios.

Cristina Couto, psicóloga da Federación Autismo Galicia: «Hai que formar mellor aos docentes do colexio ordinario»

Cristina Couto, psicóloga da Federación Autismo Galicia, coñece o sistema educativo galego na atención aos alumnos con TEA. E aínda que destaca os avances, recoñece que queda moito camiño que percorrer.

—Cal é a situación real dos alumnos con TEA nos colexios?

—Hai unha variedade tal de normativas autonómicas que en realidade estamos a falar de sistemas educativos diferentes. A información é moi escasa e diferente, case non se pode comparar a dunha comunidade coa de outra.

—Como está Galicia?

—O certo é que o sistema actual non garante a provisión de axustes necesarios de apoio para todos os rapaces con TEA.

—Cal sería a mellor combinación nese sentido?

—As necesidades de cada un dos rapaces con TEA son individuais, pero en conxunto eu diría que ademais de dotar ao centro de recursos (profesores de apoio, por exemplo) o primeiro é a comprensión das condutas destes nenos e deseñar apoios baseados na evidencia científica.

—A federación está a favor de escolarizar estes rapaces na escola ordinaria? A calquera prezo?

—A escolarización cos seus compañeiros é fundamental pero é necesario contar cos apoios especializados. Pensamos que debería formarse mellor aos docentes do colexio ordinario, para que o titor teña capacidade de dar resposta ás necesidades do alumno.

—Que destacaría da situación galega no informe español?

—Houbo un avance importante nos últimos tempos, per non en todos os casos. Hai moito camiño por andar. Estamos mellor en detección precoz pero non apoiamos aos rapaces para seguir estudando. O fracaso escolar neste colectivo é moito maior porque non hai resposta. Hai que pensar que o 63% destes alumnos sofren acoso.

—Cales deberían ser os seguintes pasos?

—Por unha banda, continuar coa abordaxe de recollida de información. Na confederación española hai varios grupos de traballo específicos neste sentido, porque unha das nosas dificultades é que os datos son dispares, mesmo contraditorios, non temos o mesmo sistema de clasificación. Por outra banda, seguir formando aos profesores; temos un convenio coa Consellería de Educación para accións nos centros de formación do profesorado (CFR).

—Hai algunha comunidade que o faga moi ben?

—Cada unha ten unha modalidade diferente de escolarización. En xeral o ingreso dos rapaces nos centros ordinarios funciona moi ben. Pero é difícil extrapolar a estrutura dunha comunidade a outra.