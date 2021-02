El cambio de criterio de evaluación por el covid eleva las notas en la universidad

0

El curso pasado se aplicó por primera vez de forma general en Galicia uno de los principios básicos del espacio universitario europeo: la evaluación continua. La UE lo considera el sistema más justo para calificar el trabajo de los alumnos. El confinamiento de marzo exigió rehacer los criterios de evaluación, muchos de los cuales tenían el examen final como eje básico, con un 60 o un 100% de la nota en esa prueba.

Obligados por las circunstancias, los docentes diseñaron para sus alumnos otras formas de evaluación: resolución de casos prácticos, trabajos de investigación, proyectos en equipo, encuestas periódicas, pruebas test puntuales, presentaciones, exámenes orales... han sido muchas las formas en que se calificó el aprendizaje de los estudiantes.

Con esa base se entiende la mejora de los resultados. Lo reconoce abiertamente la Universidade de Vigo, donde se registraron subidas de diez puntos; lo asumió el rector de la de A Coruña en una reunión el pasado viernes con los alumnos, ante quienes aceptó que los éxitos del pasado curso fueron mayores que otros años; y hasta en Santiago admitieron que el balance ha sido positivo, aunque lo cifran en 0,6 puntos de subida media.

Mínimo garantizado en la USC

Desde el rectorado de la USC se explicó uno de los mecanismos desarrollados el curso pasado que buscaba garantizar que ningún alumno se viese perjudicado: «En relación especificamente á avaliación do segundo trimestre do pasado curso 19/20, unha vez superada unha materia, esta debía recibir unha cualificación que como mínimo fose a correspondente á nota media do expediente do alumno/a. No caso de que a cualificación obtida da materia fose superior a esa nota media, no expediente reflectiurase a cualificación obtida».

Los datos de Vigo también son mejores que la media de los cursos anteriores. Por una parte se presentaron muchos más estudiantes a los exámenes: en los últimos años, el 87% de los alumnos matriculados en una asignatura acudía al examen de la misma; el curso pasado este porcentaje creció hasta el 97%, lo que supone prácticamente a todo el estudiantado. Por otra, de los presentados el 93% aprobó frente al 83% de otros años.

La nota del rector de A Coruña al final del curso: «Notable alto»

El rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, y gran parte de su equipo de gobierno mantuvieron el pasado viernes una reunión —telemática y presencial— con los estudiantes para hacer una valoración del primer cuatrimestre de curso, recién terminado. Reconoció que «estamos a vivir unha situación complicada e complexa, moi dura psicolóxica e socialmente», pero está seguro de que entre todos se terminará el curso «con boa nota, ao igual que sucedeu no pasado», que puntuó «cun notable alto».

En cuanto a lo que va del presente curso, Julio Abalde consideró que «transcorreu de forma adecuada, de acordo co que tiñamos previsto». Con poca incidencia de positivos, dijo, «o rastrexo efectuado dentro da UDC amosa que os contaxios entre o estudantado producíronse todos fóra das instalacións universitarias».

El 30% de las pruebas, virtuales

En este primer tramo del curso «realizáronse máis de 1.300 exames, dos que o 70% se fixeron presenciais e o resto telematicamente, tal e como estaba previsto», detalló. «Entre o estudantado e o profesorado pasamos con boa nota esta fase, desde o punto de vista sanitario e de organización docente», valoro Abalde.

Natalia Caparrini, vicerrectora de Uvigo: «Estamos aplicando la evaluación continua de verdad»

La vicerrectora de Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidade de Vigo, Natalia Caparrini, hace un balance muy positivo del final de curso pasado tras un primer mes de confinamiento «muy duro».

—El balance, dice, es bueno.

—Estamos bastante contentos por los resultados y por como nos adaptamos de un día para otro. Teníamos una herramienta digital muy básica pero rápidamente se le dotó de todo tipo de funciones, desde grabar clases a subir documentos o hacer encuestas. Teníamos muchos nervios y cierto miedo, pero el éxito creo que ha sido rotundo.

—Ha habido más aprobados, diez puntos más.

—Sí, pero no creo que haya sido porque los profesores abriéramos más la mano.

—¿A qué cree que se debe?

—Realmente no lo sé, pero hay varias ideas que se me ocurren: los alumnos tenían bastante miedo de lo que pudiera pasar y creo que le dedicaron más tiempo y trabajo a prepararse, aunque también es cierto que no tenían mucho más que hacer; los profesores no creo que abriésemos la mano para dar más aprobados, no al menos de forma consciente, pero sí es cierto que cambiamos la manera de evaluar. Tradicionalmente había un examen final, que podía suponer el 60% o incluso el 100% de la nota, y ahora nos hemos adaptado y estamos aplicando la evaluación continua de verdad.

—¿No cree que los alumnos copiaron en los exámenes virtuales?

—No, en absoluto. Copiaría el que ya copiaba en el examen presencial, y además tenemos mecanismos para evitar que se copie. Lo que pasa es que el examen como tal valió menos; se puntuaron trabajos, lecturas, casos prácticos, pruebas orales, actividades... es un cambio de metodología y muchos alumnos llegaron a la final con todo aprobado porque se lo habían sacado por partes, en pequeñas pruebas durante todo el cuatrimestre.

—¿Eso es mejor?

—Creo que sí. A uno se le quedan mejor las cosas si las trabaja y no por darse el atracón unos días antes del examen.

—¿En este tiempo se ha mejorado la calidad de las clases? Porque es una forma distinta de enseñar...

—Lo estamos viendo. La plataforma que tenemos cuenta con muchas herramientas, y todos los profesores las conocen. Creo que nos hemos renovado y hemos visto que somos capaces de hacer cosas diferentes. Nos atrevemos a hacer más cosas, claro que también desde el rectorado se está dando permanentemente formación. Hay gente que está haciendo cosas muy chulas, con vídeos, píldoras..

—Así que el confinamiento actual es más llevadero...

—El cuatrimestre empezó esta semana, pero todos teníamos un plan de contingencia y hemos podido empezar con total normalidad. El principio fue muy duro para todos, pero creo que ahora es más natural.

«La legislación empujaba, pero no obligaba» en secundaria

Los datos de titulación en 4.º de ESO y 2.º de bachillerato el pasado curso, que ofreció el jueves la Consellería de Educación, suponen un aumento del 10 y 15% con respecto a otros años, y coinciden con el sentir de los docentes de la etapa. Un director de centro explicaba un matiz en este hecho: «El número de aprobados fue similar al de cursos anteriores. Sin embargo se promocionaron y titularon más alumnos».

Si duda, las circunstancias derivadas de la pandemia obligaron a replantearse los exámenes y exigencias —Italia dio aprobado general y suspendió todas las clases en el último trimestre—, y además los docentes tenían una legislación que cumplir. Esta indicaba que solo se podía hacer repetir al alumno que no hubiese alcanzado las competencias mínimas del curso, ya no por asignatura. ¿Les obligaron a aprobar, entonces? En muchos institutos gallegos no se afirma rotundamente tal cosa: «La legislación empujaba pero no obligaba. Lo importante fue la sensibilidad del profesorado», explica una directora, y otro compañero añade: «La flexibilización creo que estaba de acuerdo con los condicionantes del momento, que afectaron tanto a los docentes como al alumnado: limitaciones técnicas, imposibilidad de atención personalizada presencial, dificultades para que el alumnado pueda seguir una rutina de aprendizaje, consecuencias emocionales...». Isabel Ruso, la presidenta de los directivos de institutos públicos de Galicia (Addiga), añade que «los docentes siempre intentamos ayudar a los alumnos, y con el confinamiento no hizo falta que nos obligasen».

Sí hay consecuencias

Claro que todos asumen que esto ha tenido consecuencias, que ya ven este curso: «Se manifiestan claramente —indica un directivo— porque hay nivel bajo en general, tenemos que repasar y reforzar conceptos previos, vemos dificultades por parte del alumnado para seguir el currículo del curso actual». Frente a esto, otra docente añade que «estamos tratando de subsanarlas, aunque los alumnos que tenían que haber repetido el curso pasado acabarán repitiendo este».

Los equipos directivos de los IES aceptan que «sería mentir decir que perder la presencialidad durante tanto tiempo no tuvo consecuencias, el alumnado más desfavorecido lo acusará y le costará recuperar, aunque el que tiene mejores condiciones se ha puesto al día».