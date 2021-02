La titulación de bachillerato en Galicia creció un 15% el curso de la pandemia tras flexibilizarse el aprobado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 11/02/2021 19:33 h

Que la titulación de ESO y bachillerato creció en Galicia el pasado curso por las especiales circunstancias de la pandemia, cuando se aligeraron los criterios para el aprobado, era un hecho que nadie discutía, pero hasta ahora no se ha podido poner la cifra. Pero eso ha cambiado: en el curso 2019/20 obtuvo el título de bachillerato el 85 % de los alumnos que estaban matriculados en 2.º en la comunidad y el 95% de los que cursaban 4.º de ESO. Son datos oficiales de la Consellería de Educación. Según la propia institución, el incremento de titulaciones de bachillerato con respecto a otros años fue de 14,8% y en el caso de la secundaria algo menos, un 9,8%.

El Ministerio de Educación y FP no ha publicado oficialmente los datos, pero el diario El País citaba fuentes ministeriales para decir que el curso pasado terminaron 4.º de ESO el 91,1% de los alumnos matriculados y el 90,1% obtuvo el título de bachillerato. Esto supuso un incremento medio (en toda España) en el número de titulados del 11,1 y 10,2 respectivamente. Tomando esa referencia, no confirmada por el ministerio, Galicia está por encima de la media en esos aprobados.

ESO CURSO ---------------- % TITULADOS 2015/16 ---------------- 87,57 2016/17 ---------------- 84,41 2017/18 ---------------- 86,9 2018/19 ---------------- 86,9 2019/20 (*) ---------------- 95 BACHILLERATO CURSO ---------------- % TITULADOS 2015/16 ---------------- 74,45 2016/17 ---------------- 72,21 2017/18 ---------------- 80,7 2018/19 ---------------- 82,2 2019/20 (*) ---------------- 85 (*) Datos de la Consellería de Educación. El resto son datos del Ministerio de Educación y FP

Los datos entre Santiago y Madrid no encajan por completo, como tampoco lo hacen en la comparativa con otros cursos. Es habitual, aunque difícilmente explicable, que las cifras que dan las consejerías no sean 100 % coincidentes con las de los ministerios. Según explicaban desde la propia Xunta, «as lixeiras variacións poden ser debidas a cuestións como contar ou non as probas de adultos, que os centros si cargan na plataforma do Ministerio, ou mesmo á data exacta de recompilación dos datos xa que, sobre todo en bacharelato, hai casos de obtención de títulos que se obteñen despois de cursar unha reclamación formal».

En cualquier caso, se usen los datos del ministerio o los de la consellería, está claro que en junio pasado acabaron la etapa más alumnos de lo habitual. Se vio ya en selectividad, prueba a la que se presentaron 3.200 alumnos más que el año anterior en la cita ordinaria.

Desde Educación se recalca que «cómpre ter en conta que as variacións non son representativas, xa que tiveron lugar nun curso escolar excepcional, nun contexto de pandemia que fixo que se tomaran medidas tamén excepcionais, como foi a instrución do Goberno do Estado, de acordo coas comunidades, de flexibilizar ao máximo as esixencias promoción e titulación, cunha avaliación sempre en beneficio do alumno, nunca para perxudicalo».

Esa flexibilidad es algo que comparte la Xunta aunque está «totalmente en contra de que eses criterios, que foron deseñados para un contexto específico de pandemia, se sigan aplicando agora como pretende o Goberno do Estado».

Todo aprobado en bachillerato

Hay que recordar que la Xunta no quiso sumarse al criterio de que el número de suspensos no importaba para titular para el caso de bachillerato. Una orden de la consellería obligaba a tener todas las materias de la etapa aprobadas para titular. A pesar de las restricciones, la Xunta constata que ha habido un 15% más de titulados que cualquier otro año.

Desde los centros de secundaria se asume que el año pasado «quedaron muy pocos alumnos para septiembre», y que ante cualquier duda el criterio general que se adoptó fue el de aprobar.