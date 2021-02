La tercera ola solo obligó a cerrar el 1,6% de las aulas

0

Redacción / La Voz 11/02/2021 05:00 h

España va a mantener la apuesta por las clases presenciales después de una tercera ola especialmente virulenta pero que en los colegios mantuvo cierto control. En el pico de contagios solo se cerraron el 1,6% de las aulas del país y ahora mismo no quedan más que 32 colegios cerrados (el 0,11% del total). En 11 de las 17 autonomías están todos los colegios abiertos ahora mismo.

Estos son algunos de los datos que se dieron en la Conferencia Sectorial de Educación que reunió a la ministra del ramo, Isabel Celaá, con los consejeros. Ella destacó el esfuerzo de administraciones, profesionales, familias y alumnos para hacer de los colegios «los lugares más seguros». La inclusión de los docentes en el grupo que recibirá ahora la vacuna (los menores de 55 años) aumentará, dijo Celaá, la seguridad en los centros.

FP, digitalización, educación infantil y alumnos vulnerables

El otro gran asunto tratado en la reunión es la inversión de 5.000 millones de euros en educación gracias a los fondos de recuperación europeos. La propuesta de la ministra es inyectar estos fondos a las autonomías, a través de programas de cooperación territorial, para ampliar las que ya eran las principales estrategias de mejora del sistema educativo diseñadas y presupuestadas por su ministerio: 1.900 millones para la FP, con aulas interactivas, más plazas, títulos más necesarios para la industria, un 10% de centros bilingües y una red de 50 centros de excelencia; otros 1.500 millones para digitalizar el sistema educativo, con 250.000 portátiles o tabletas más a los 500.000 que se empezarán a repartir en marzo, y la formación de 750.000 profesores en docencia digital; un tercer gran programa de 671 millones para crear 65.000 plazas de infantil de 1 y 2 años; y para terminar, poner en marcha 1.460 unidades para la atención de alumnos vulnerables (444 millones) con el objetivo de reducir el abandono escolar.

Apoyo gallego pero petición de más trabajo conjunto

El Gobierno de España puede contar con Galicia para impulsar todo lo anterior, ya que tal y como explicó el conselleiro, Román Rodríguez, la comunidad «comparte as liñas estratéxicas da educación do futuro centradas na dixitalización, na potenciación da FP e na equidade», pero a la vez pide una mayor gobernanza, ya que las propuestas se diseñaron «dende o Goberno do Estado sen contar coas comunidades autónomas». Rodríguez espera que sí estén las consejerías a la hora de definir, desarrollar y planificar las acciones concretas, «con criterios claros, transparentes e sostibles cunha planificación consensuada e rigorosa a medio e longo prazo».

«Pedimos colaboración e flexibilización real para a execución destes fondos en base ás características propias de cada autonomía», añadió el conselleiro, quien teme que algunas propuestas puedan generar «un gasto público insostible a medio prazo».

«Setembro está á volta da esquina»

En su intervención en la sectorial, Román Rodríguez aprovechó para plantear la organización «dun fondo específico para que as comunidades poidan seguir facendo fronte aos gastos de adaptación ao contexto covid no sistema educativo durante o próximo curso escolar, unhas medidas que en Galicia supuxeron máis de 160 millóns de euros ata o de agora». Recuerda el conselleiro que «setembro está á volta da esquina» por lo que «ademais de falar de futuro temos que falar de presente».

En Galicia cayeron los casos un 23?% en una semana

Con una reducción del 23?% de los casos activos de coronavirus en centros educativos gallegos en una semana parece claro que lo peor de la tercera ola —por lo que respecta a las aulas— ha pasado. Aún así, son 3.050 los positivos del miércoles (185 menos que el martes). Hay 134 aulas en cuarentena (trece menos), y solo queda un centro clausurado en toda la comunidad, la escuela infantil de Viveiro.