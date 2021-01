«Ir á escola é unha obrigación»

0

Román Rodríguez repite unha e outra vez que os centros educativos son «lugares seguros», e aporta datos para corroborar o que, recalca, «non é unha apreciación»: por exemplo, que só deu positivo en covid menos do 0,6% da poboación que entra nos colexios e institutos, que son case 500.000 persoas, cando a media estatal está no 1,4%. Pero o conselleiro tamén sabe que os 3.511 casos nas escolas galegas que onte tiña rexistrados a Xunta non son estatística, son persoas, con familias e amigos preocupados; e que as 169 aulas pechadas poñen en alerta a unhas 4.000 persoas.

—Os colexios van seguir abertos. Que tería que pasar para pechalos?

—Van seguir abertos porque é unha decisión sanitaria. Nós apostamos (como fixo a ministra estes días, que en outras cousas non estou de acordo con ela, pero nesta si), pola presencialidade. A comunidade educativa de Galicia, as familias, os traballadores e os rapaces seguindo o que se lles di, están a facer un magnífico esforzo, e a porcentaxe de casos positivos, que non de contaxios, sobre o total de persoas que entran cada día nos centros escolares galegos é do 0,6% cando a media de España está no 1,4%. Sobre que debería pasar para pechar, é o comité clínico o que ten que decidilo, pero en calquera caso polo impacto que tería unha medida así debería estar consensuada e pactada.

«Nós pechamos o curso con 800 positivos e volvemos o día 8 de xaneiro con 1.100 casos»

—Ve unha tendencia ao control do pico nestas últimas horas?

—A tendencia á baixa a tiñamos antes e mudou o 1 de xaneiro, cando as persoas da comunidade escolar, que entón non estaban na escola, comezaron a dar positivo. Nós pechamos o curso con 800 positivos e volvemos o día 8 con 1.100 casos; a escola segue a tendencia da sociedade. As dúas primeiras semanas do curso foron moi duras e agora hai a sensación de que a porcentaxe de incremento se aplanou algo, que se está a controlar.

—Non tería sido mellor pechar a escola estes quince días?

—O 87% dos positivos xa non chegaron á escola. Por esa regla de tres, habería que pechar o país estas dúas semanas.

«Eu tamén son pai e comparto as mesmas preocupacións dos demais, son lóxicas»

—Entende que unha familia non queira levar aos seus fillos á escola estes días? Haberá comprensión neste tempo?

—Eu tamén son pai e comparto as mesmas preocupacións dos demais, son lóxicas. Pero vemos que os contaxios foron no ámbito das familias, no ámbito social, e ir á clase é unha obrigación. Agora ben, hai casos que hai que valorar.

—Como vai o traballo das comisións provinciais sobre o absentismo?

—Sabemos que nalgunhas provincias hai más casos que noutras. Eu comprometinme a dar un informe trimestral no Parlamento. As comisións empezaron a principios de decembro, e cando toque faremos o balance. Pero que quede claro que as súas decisións non son arbitrarias, son equipos específicos de vixilancia.

—Agora estase a falar do uso das máscaras FFP2, pero a Xunta entregoulles aos profesores máscaras hixiénicas.

—Abriuse un debate moi interesante e mañá [por hoxe] Feijoo o levará a Pedro Sánchez o uso das máscaras FFP2 nalgúns lugares. De entrada, poderíase baixar o IVE.

—Xusto unha das poucas medidas que ten que tomar só o Goberno central...

—Se algo aprendemos é que as medidas evolucionan co coñecemento. Se hai un estudo serio e rigoroso, Galicia estará á altura das circunstancias.

«Dende o punto de vista da seguridade sanitaria, a app e o contador de CO2 son ferramentas equiparables»

—Iso tamén se pode aplicar aos detectores de CO2? Castela e León mercou 17.000 deses aparatos para as súas aulas. Galicia ten 18.000 aulas. Mercará a Xunta estes detectores?

—As recomendacións sanitarias indican que a mellor prevención é a ventilación, iso é imprescindible. Nós estamos cumprindo coa limpeza do aire, e para mellorala Galicia ten unha app de ventilación baseada en estudos científicos, probada en centros piloto e cunha variedade enorme de información; está deseñada por investigadores de primeiro nivel e pensada para cada unha das circunstancias dos colexios, que non é o mesmo ter o centro na praia de Coroso, en Ribeira, que no medio de Ourense. Dende o punto de vista da seguridade sanitaria, a app e o contador de CO2 son ferramentas equiparables, o resultado vai ser o mesmo.

—Por certo, a Xunta confirmou que só uns 450 centros se deron de alta na app, un terzo do total e menos da metade dos públicos. Que valoración fai destes datos?

—Os centros tiveron sesións formativas e se incorporarán se entenden que é útil. Pero é unha ferramenta voluntaria e a algúns ao mellor non lles fai falla.

«Hai 22.175 profesores acreditados para o ensino virtual»

Na comunidade educativa houbo certo medo dun peche total estes días polo aumento de casos, o paso da universidade e das escolas de arte e idiomas á docencia virtual e tamén polas probas que nalgúns centros se están a facer sobre o funcionamento da aula virtual. Pero o conselleiro recalca que isto último forma parte da rutina deste curso.

—Estamos facendo un testado nas aulas virtuais para, no caso hipotético de que teñamos que pechar, todo estea listo para funcionar na casa. Como un simulacro de lume.

—Que resultado está a ter o test?

—Hai 22.175 docentes acreditados con competencias dixitais dos 30.000 que ten o sistema público galego; isto é importante sabelo. E dos 1.100 centros só hai 26 sen aula virtual, e estamos a cambiar iso.

«No que vai de curso pediron 241 ordenadores para rapaces vulnerables»

—E nas familias? Como están as carencias de equipos nas casas?

—No que vai de curso pediron 241 ordenadores para rapaces vulnerables. A Xunta ten agora mesmo á súa disposición uns 3.700-4.000 ordenadores que se entregan no mesmo día, ou ao día seguinte. E estamos pendentes de que cheguen os comprometidos co Ministerio de Educación e Red.es.

—Eses 17.000 ordenadores non deberían ter chegado hai semanas?

—Xa, pero o último que sabemos é que chegarán en febreiro.

—En febreiro os universitarios van traballar dende a casa. Haberá algo máis que unha voz en «off» mentres pasan as páxinas dun powerpoint?

—Pasar do ensino presencial a outro virtual non é algo que se poida facer en 6, nin en 12 nin en 36 meses. É un cambio metodolóxico e pedagóxico de moito calado. E as universidades, como o ensino non universitario, tiveron que adaptarse nun tempo moi corto á situación, e fan unha loable función social: a transmisión de coñecemento e valores.

—Hai queixas, falando da universidade, de que os exames sexan presenciais neste contexto.

—Comparto o prantexamento dos reitores e das autoridades sanitarias: a cuestión non é a seguridade nas aulas senón o movemento de persoas. Se cumprimos os protocolos non debería haber problemas.

«Queremos manter as probas diagnósticas, mesmo mostrais, neste ano»

O pasado maio non se fixeron as probas diagnósticas en Galicia, esas que se lles fan aos rapaces de 3.º e 6.º de primaria máis aos de 4.º de ESO (chamábanse reválidas cando as deseñou José Ignacio Wert, porque sumaban ao expediente académico e mesmo podían facer repetir aos alumnos, pero nunca se aplicaron así). Agora, as de primaria son censais, é dicir, de todos os alumnos, e as de secundaria, mostrais, só a un grupo para facer a estatística.

—Se este ano non se fan as probas diagnósticas Galicia pasará dous anos sen control da aprendizaxe.

—Nós temos ferramentas para saber o que está a pasar nos colexios, un por un. E temos moito interese en coñecer de diferentes xeitos como evolucionou a aprendizaxe. Claro que queremos manter as probas, mesmo mostrais, pero agora a nosa preocupación primeira é a seguridade sanitaria e apoiar aos rapaces que teñen máis problemas, do tipo que sexa: hai 4.000 profesores, entre orientadores, PT, AL, de apoio e do programa ARCO, que son 1.948, que axudan aos alumnos en dificultades. É a nosa aposta, e por iso Galicia está no máis alto da calidade educativa e da equidade de toda España, ao nivel dos países nórdicos.

«O 12% de abandono escolar é aínda moito, pero baixamos a metade nun decenio»

Na tarde de onte coñeceuse un dato que sempre se mira moito: o do abandono escolar temperá. Conta a porcentaxe de mozos de entre 18 e 24 anos que só teñen rematada a ESO, nin FP nin bacharelato. Galicia está no 12%, lonxe do 10% que quería a UE para o 2020, pero moito mellor que o 15% que a mesma UE estipulou para España dada a súa altísima taxa, que chegou ao 30%.

—Hai un ano Galicia tiña un 12,6% de abandono escolar temperá e hoxe é do 12%. Que lle parece ao conselleiro unha baixada de 0,6 puntos?

—Un 12% é aínda moito, pero hai que velo no contexto. No ano 2009 estabamos nun 25,8%, así que baixamos a metade nun decenio. Para o 2020 o obxectivo era ter un 15%, así que estamos ben. Pero segue sendo moito que 12 de cada 100 mozos non estean preparados para as esixencias de especialización e cualificación do mercado de traballo europeo.