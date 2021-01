Solo las clases de las escuelas de idiomas, diseño y conservatorios pasan a ser virtuales

0

Redacción / La Voz 26/01/2021 11:09 h

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acaba de anunciar las medidas sanitarias en el ámbito de la educación, que en cuestión de cierres se limitan a las escuelas de idiomas y de diseño, así como conservatorios, desde mañana miércoles. Las clases serán entonces telemáticas al menos hasta el día 16, el período establecido por la Xunta para las máximas restricciones. Rodríguez recalcó que, al igual que ocurre con la universidad, esta decisión no se toma por miedo a contagios en el interior de los centros, sino para evitar la movilidad del alumnado, ya que las escuelas y conservatorios están en ciudades y grandes villas, lo que hace que haya mucho movimiento de personas desde y hacia ellos.

Los colegios e institutos siguen abiertos

La educación no universitaria de tipo ordinario seguirá con clases presenciales. Son los centros de infantil, primaria, ESO, bachillerato y FP. De hecho, el conselleiro no ve un escenario a corto plazo en el que se puedan cerrar todos los centros, aunque insistió en que no se puede dar por descartado ninguna situación. Pero «ata o momento —explicó— ningunha comunidade autónoma de España o prantexa». En cambio, «hai as certezas do comité clínico de que os centros educativos son espazos seguros». Llama a «facer un cumprimento estrito dos protocolos, dentro do marco das medidas máis restritivas do conxunto de ESpaña como son as de Galicia». Pero recalcó: «Non se cuestiona que son espazos seguros».

Román Rodríguez hizo el anuncio después de una junta autonómica de directores, donde acuden representantes de los directivos de los centros públicos de enseñanza ordinaria de la comunidad, y que desde marzo se reúnen telemáticamente con los responsables de la consellería cada miércoles o, como es el caso, cuando es necesario.