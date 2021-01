El Ministerio valora que los titulados de FP puedan seguir dando clase en esta etapa

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 26/01/2021 11:38 h

El secretario nacional de CIG Ensino, Suso Bermello, asegura que la responsable de FP del Ministerio de Educación, Clara Sanz, le trasladó «a súa disposición a modificar algún dos aspectos preocupantes da extinción do corpo de profesorado técnico de FP».

Lo hizo durante el encuentro telemático que mantuvieron el pasado lunes y en él, según Bermello, «amosou a súa vontade de artellar mediante real decreto un sistema áxil de acceso ao corpo de profesorado de ensino secundario de todo o persoal docente que teña titulación universitaria, estudar a posibilidade de ampliar o período transitorio para acadar a titulación de grao e así facilitar o acceso de quen non ten titulación universitaria a día de hoxe e analizar a inclusión na nova Lei de FP, que no mellor dos escenarios podería entrar no Parlamento despois do verán, dun sistema de ingreso que permita que as persoas con titulación superior de FP poidan seguir impartindo docencia nesta etapa educativa e opositando para acadar unha praza fixa».

En Galicia hay unos 2.200 profesores técnicos de FP, que son aquellos que imparten materias propias de los ciclos, sobre todo de índole práctica; hasta ahora estaban en una categoría inferior (A2) a la de sus compañeros de secundaria (A1), y ese desfase se ha corregido en la nueva ley educativa, Lomloe; pero también tiene un lado negativo. La Lomloe contempla la conversión a todos los efectos del profesorado de FP que tenga un grado y el correspondiente máster (o curso de capacitación anterior) como un docente de secundaria, pero deja en un limbo a los profesores que no cuenten con esta titulación.

Cuerpo a extinguir

Para ellos mantendrá el cuadro de profesores técnicos, pero como un cuerpo a extinguir. Son una minoría en España, pero en Galicia suponen la mitad del profesorado técnico de FP: en la comunidad hay actualmente 404 profesores de este cuerpo que sí tienen título universitario, por lo que podrán integrarse en el grupo de docentes de secundaria sin problema, pero hay 991 que no lo tienen, en muchos casos porque su especialidad no cuenta con un grado. En cuanto a los interinos de este grupo, que están en una situación mucho más inestable que los funcionarios, hay 376 con titulación universitaria y 452 sin ella. En total, más de 2.200 personas afectadas.

Al parecer, solo 10 de las 33 especialidades docentes de FP tienen funcionarios que no son graduados; las que tienen más profesorado (sanidad, administración, informática...) esas son todas de universitarios y quedan para los especialistas de FP aquellas como cocina, carpintería, soldadura, automoción o mecanizado. En cuanto a los datos españoles de profesores técnicos de FP, se calcula que entre el 85 y el 90 % son universitarios; en Galicia, en cambio, no llegan al 40 %. El porcentaje según la comunidad depende de qué especialidades ofrezcan y en este caso hostelería, mecanizado y automoción, por ejemplo, tienen mucho peso en Galicia.

Para evitar la pérdida de este profesorado, la Xunta amplió las plazas de oposición para este grupo, y lo hizo antes de que entrase en vigor la Lomloe.