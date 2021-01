El covid se lleva por delante las visitas presenciales para escoger colegio

0

Redacción / La Voz 19/01/2021 05:00 h

El 1 de marzo comienzan los 20 días del período de matriculación de alumnos, el tiempo en que las familias deben elegir colegio cuando escolarizan a sus hijos por primera vez (suele ser a los tres años) o cambian de centro a uno que no se le asigna automáticamente. Es una elección complicada que este año puede que lo sea más: la Xunta, los centros públicos y Escolas Católicas, la principal patronal de los concertados, apuestan por eliminar las jornadas de puertas abiertas presenciales. El covid también alterará la forma en que se decide el centro escolar de los estudiantes gallegos.

Las jornadas de puertas abiertas se han ido institucionalizando en los últimos años hasta tal punto que muchas exigen cita previa, para evitar aglomeraciones. Y se dan tanto en centros concertados como públicos, aunque estos se van sumando más lentamente a la iniciativa.

Según explica Juana Torres, secretaria autonómica de Escolas Católicas (principal patronal de los centros concertados), a las familias les gusta mucho acudir al centro, y sobre todo en horario lectivo, para conocer su funcionamiento real: «Las visitas suelen hacerse por la mañana y por eso hay que organizarlas en grupos pequeños. Desde el punto de vista de colegio es algo incómodo [compatibilizar el paseo de las familias con la actividad diaria] pero a los padres les gusta mucho más así, porque ven realmente cómo van a estudiar sus hijos». Hay que tener en cuenta que los centros concertados ofrecen en su mayor parte las enseñanzas de infantil, primaria y ESO (algunos también bachillerato), por lo que un alumno pasa trece años en el centro, y eso hay que pensarlo bien.

Aún no hay decisión oficial

Pero este año las caravanas de padres sonrientes por los pasillos no se podrán ni imaginar. El covid impone restricciones de todo tipo, aunque por el momento no hay orden de prohibición por parte de la Xunta.

« Agora mesmo non parece o máis prudente»

Responsables de la Consellería de Educación explicaron que «este é un tema que se está analizando de xeito conxunto coas direccións dos centros, en función da situación sanitaria», y añadieron que «agora mesmo non parece o máis prudente». En la junta de directores de centros públicos del pasado miércoles se abordó el asunto con la misma conclusión: aun es pronto para tomar decisiones —«non podemos facer previsións ata o prazo de admisión»—, pero la recomendación apunta a jornadas virtuales más que presenciales.

Para Juana Otero puede ser una oportunidad: «La cuestión —explica— es planificarlo bien y hacer un buen vídeo de las instalaciones y de las actividades. Si se consigue, podremos transmitir a las familias la esencia de nuestro centro, y además pueden ver el vídeo cuantas veces quieran».

Como no hay por el momento una prohibición expresa, también se podrían celebrar visitas presenciales, aunque con todas las salvedades impuestas por Sanidade: solo se podrán reunir no convivientes en número variable según el municipio en el que estén; habrá que cumplir con las distancias de seguridad y el uso de mascarilla obligatorio; y por supuesto no podrá ser en horario lectivo, ya que las visitas a los colegios están absolutamente restringidas durante todo este curso.