La Xunta publica la orden para pagar a las guarderías la gratuidad del segundo hijo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 13/01/2021 18:04 h

El DOG ha publicado hoy la orden de la Consellería de Política Social para que las escuelas infantiles privadas y aquellas de iniciativa social se acojan al plan de gratuidad del segundo hijo. La práctica totalidad de los centros está adscrito a este programa, al que la Xunta destina 18,1 millones de euros en los años 2021 y 2022 (10,6 para las privadas y 7,5 para las de iniciativa social). Las familias que lleven a un segundo hijo (realmente, a cualquier hijo que no sea el primero) a uno de los centros adscritos no tendrá que pagar por la atención (sí por el transporte y comida si los contrata), ya que es Política Social la que se encarga de hacer el abono a las empresas.

Las guarderías pueden apuntarse durante un mes desde mañana jueves. El dinero de las matrículas lo recibirán, de una sola vez, de forma anticipada. Este es el segundo año que se desarrolla el programa, porque fue en abril del 2020 cuando se instauró; en ese momento, en plena pandemia, las familias no notaron la ayuda porque los niños no iban a clase, aunque la escuelas infantiles cobraron el dinero previsto aunque no abrían sus puertas. Este es, pues, el primer año en que la subvención de la Xunta se notará en las cuentas particulares de los gallegos con más de un hijo.

En las escuelas infantiles de la Xunta la gratuidad del servicio ya se aplica directamente a las familias desde principios de curso. Las escuelas infantiles municipales que estén al corriente de los pagos al Consorcio Galego de Igualdade a Benestar también se podrán solicitar adherirse a esta iniciativa.