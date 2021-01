Galicia destina a la escuela concertada la mitad de dinero que País Vasco o Madrid

0

Redacción / La Voz 06/01/2021 05:00 h

España destinó 50.660 millones de euros a educación, incluyendo la universitaria, en el último ejercicio cerrado, el del 2018. En Galicia fueron 2.620 millones. Son cifras oficiales de la última estadística del Ministerio de Educación y FP, que incluye las transferencias de las administraciones educativas a centros de educación de titularidad privada por administración educativa y enseñanza. Es el dato más destacado: porcentualmente, Galicia destina la mitad del dinero de Madrid, País Vasco o Navarra a subvencionar a privadas.

porcentaje

Los que más, y Galicia. El 23% del dinero público se va en el País Vasco a la escuela privada con concierto, mientras que en Madrid es el 19,7 y en Navarra, el 18%. En cambio, Galicia solo destina el 10% del presupuesto a los centros privados.

Distintos modelos. Lo interesante de la lectura es que los modelos del País Vasco y Navarra nada tienen que ver con el de Madrid o La Rioja, la cuarta comunidad en porcentaje (17,5%). En el caso de los territorios forales, los centros concertados son de tipo religioso, privado laico y sobre todo cooperativas que tienen el uso del euskera como lengua vehicular, las llamadas ikastolas; muchas están ya dentro del sistema público pero otras siguen siendo de titularidad privada. En cambio, en Madrid y La Rioja el modelo de concierto es el clásico: un colegio privado (laico de una empresa o grupo, cooperativa o de una organización religiosa) que tiene un concierto con la Administración.

Con relación a la media. En España, el gasto medio en la concertada es del 12% del presupuesto. Por encima están, tras los cuatro primeros, Baleares (16,7%), Cataluña (16,3%), Murcia (15,6), Cantabria (14,8%), Comunidad Valenciana (14,5) y Castilla y León (14,3). Por debajo de la media se encuentran Aragón (12%), Galicia, Asturias y Andalucía (10%), Castilla-La Mancha (8,3), Extremadura (7,7) y Canarias (7).

La evolución gallega. A lo largo de los años, los porcentajes gallegos oscilaron entre el 14% del 2012 al 12% del 2000. En este caso la proporción tiene mucho que ver con el montante total del presupuesto. En cifras absolutas los 145 millones del año 2000 llegaron a ser 260 en el 2010, uno de los presupuestos más altos de la consellería, para después caer a 240 millones en el año 2012 y posteriores. En los presupuestos del 2021, Galicia tiene unos 300 millones comprometidos para abonar los conciertos.

cifras absolutas

Más difícil de comparar. Como suele ser habitual, la mejor comparación es en porcentajes sobre el total del gasto, porque sea más o menos exacta la cifra (rara vez coinciden las estadísticas autonómicas con las estatales), se están comparando cosas iguales: de cada 100 euros destinados a educación, X van a los conciertos. Los números absolutos dependen sobre todo de la población de la que estemos hablando y también de cuánto destina esa comunidad a la educación.

Cataluña a la cabeza. En cifras totales, Cataluña es la comunidad que más dinero destina a la escuela concertada, 1.160 millones, seguida de Madrid (1.000 millones). El tercer lugar lo ocupa, algo más lejos, Andalucía con 830 millones, a pesar de que solo tiene 30.000 alumnos menos en los colegios con concierto (368.000 y 360.000 en Cataluña y Madrid, respectivamente); el número de alumnos totales en Andalucía (pública y privada) es de 300.000 alumnos más que Cataluña y 500.000 más que Madrid, según los datos del ministerio sobre el curso 2017/18.

Galicia. La comunidad repartió en el año 2018 unos 264 millones a la escuela concertada. Es la séptima comunidad española, por detrás de Castilla y León (60 millones de euros más).

gasto por alumno

Prioridades. La tercera forma de ver los datos es saber cuánto gasta cada Administración por alumno escolarizado en la concertada. Da cifras interesantes y menos conocidas, pero hay que tener en cuenta lo que cada comunidad gasta en educación y si se incluye o no a los alumnos del primer ciclo de infantil (en el listado adjunto no se incluyen estos niños porque en Galicia pertenecen a Benestar, no a Educación).

Otra lista. Cruzando los datos del gasto en la concertada y el número de alumnos matriculados (sin contar primer ciclo de infantil), en España la media es de 3.043 euros, y Galicia está justo por debajo, con 2.965. La horquilla va desde los 3.762 euros por alumno en el País Vasco a los 2.346 de Canarias.

La Mancha, donde más aumentó y cayó el presupuesto educativo en veinte años

Cada comunidad destina el dinero que considera conveniente a educación. En Galicia, con 400.000 alumnos en el sistema, el mayor coste radica en la dispersión poblacional, mientras que ese problema no existe en Madrid. Pero incluso entre dos comunidades con el mismo perfil —el País Vasco tiene 375.000 estudiantes y un orografía y dispersión parecida a Galicia— las cosas pueden ser muy diferentes: los vascos destinaron 300 millones más que Galicia a la educación no universitaria en el año 2018.

En la visión general de los últimos 20 años, la tendencia fue similar: crecimiento del gasto hasta el año 2010, caída brusca con la crisis y recuperación, más bien tímida, desde el 2016.

La comunidad que más creció en los años de bonanza y a la vez más cayó con la crisis fue Castilla-La Mancha: un 122% de incremento entre el 2000 y 2008 y una caída del 25% entre el 2008 y el 2014.

En los años «buenos» las comunidades que crecieron por encima de la media (que fue del 84% en ocho años) fueron, de menor a mayor, Extremadura, La Rioja, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Baleares y Castilla-La Mancha. Algunas repiten entre las que más cayeron entre el 2008 y 2014, cuando la media española fue del -11%: de menor a mayor fueron Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Castilla-La Mancha.

El comportamiento de Galicia ha sido, en general, mediocre sino malo: fue la segunda que menos creció en los años de riqueza (58%) y la tercera que más cayó con la crisis (13%).