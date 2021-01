¿Volver a clase el 8 o el 11?

0

Redacción / La Voz 04/01/2021 05:00 h

El miércoles llegan los Reyes Magos y el viernes 8 se vuelve al colegio en Galicia. Al menos, siempre que el comité clínico, que se reúne hoy, no decida otra cosa. Desde la Consellería de Educación no hay ninguna novedad con lo dicho al inicio de las vacaciones de Navidad —la vuelta al cole es el día 8—, pero ya en aquella ocasión todo quedaba a expensas de la decisión de los expertos sanitarios.

¿Qué fecha es mejor? Los que defienden el regreso el lunes 11 lo hacen porque habrán pasado 18 días desde Navidad, 10 desde Fin de Año y 5 desde Reyes. Y es que aunque se han dado casos de síntomas a los 14 días de contagiarse de covid, lo habitual es que antes de los 5 el enfermo detecte que lo está (si es que tiene alguna señal). Abriendo las puertas de los centros el día 11, tal vez se queden en casa niños y profesores que ese fin de semana hayan detectado alguna molestia; esto se traduce sobre todo en menos contagios, pero también en menos molestias, se podría evitar las cuarentenas preventivas o incluso los cierres de aula.

Quienes prefieren volver el día 8 tienen tres motivos. Por una parte, los centros educativos se han mostrado como lugares seguros, así que en principio no debería haber problema por reabrir un día u otro. El segundo motivo es académico, ya que el regreso a clase tras unas vacaciones como las de Navidad siempre exige un período de adaptación, por lo que empezar un viernes podría servir de tiempo de reajuste y así el lunes se empezaría con una mayor dosis de concentración. El tercer motivo es la conciliación familiar, ya que no todo el mundo puede acogerse al teletrabajo y los empleados vuelven a la rutina, como muy tarde, el día 7.

Docentes versus familias

¿Quiénes apoyan una u otra fecha? Los que están a favor de volver el viernes 8 son, sobre todo, las familias. Rogelio Carballo, el presidente de Confapa, la confederación gallega de Ceapa, es tal vez el más crítico: «Nosotros entendemos las medidas clínicas. Estamos perfectamente dispuestos a que no haya clase el día 8, con una contraprestación evidente, que todas las personas que trabajan el día 8 se les de el día libre y remunerado para cuidar a sus hijos». Y es que en los nueve meses de pandemia las decisiones con respecto a la apertura o cierre de colegios se han tomado sin tener en cuenta que los centros educativos son un pilar de la conciliación familiar. Fernando Lacaci, presidente de Anpas Galegas, apunta las otras dos razones: «Dende o punto de vista académico preferimos o venres, o primeiro día sempre é un día menor, unha toma de contacto e así o luns volveriamos co primeiro impacto superado. Dende o punto de vista sanitario, non ten moita relevancia o día, o importante é a seguridade».

Los sindicatos, en cambio, regresar el lunes se veía como mucho más seguro. En la última reunión de la mesa sectorial, los cuatro sindicatos con representación (CIG, CC.OO., ANPE y UXT) estaban a favor de ese retraso del inicio de curso. En cualquier caso lo que exigen es que «se se pretende non abrir as escolas ese día debería comunicarse canto antes. Non se pode xogar coas familias. Se hai criterios sanitarios novos que leven a unha rectificación, que non a demoren», en palabras de Suso Bermello, responsable de CIG, el sindicato mayoritario.

En el resto de España, solo Cataluña atrasó la vuelta prevista en el calendario oficial y ahora será el lunes. Ese día ya estaba marcado en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra. El día 8 vuelven manchegos e isleños (Canarias y Baleares), mientras que Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco abrirán las clases el jueves día 7.