A pandemia supuxo un primeiro momento de avalancha na formación dixital dos profesores galegos, pero co novo curso estes móstranse máis «asentados» e o seguinte paso é buscar a ferramenta máis axeitada para cada quen. Contárono neste foro sobre educación dixital, organizado por La Voz de Galicia, Conchi Fernández, asesora do CAFI e Xosé Viñas, profesor do IES David Buján e embaixador Scientix

Redacción / La Voz 15/12/2020 21:41 h

«O confinamento trouxo un cambio de actitude no profesorado desta xeración». O dixo onte Xosé Viñas, profesor de Ciencias no IES David Buján, de Cambre, embaixador Scientix e un dos ponentes que este martes falou na xornada O ensino dixital ante o covid organizada por La Voz de Galicia. Viñas compartiu mesa con Conchi Fernández, responsable da Aula Nova, o espazo de formación innovadora que a Consellería de Educación pon a disposición dos profesores na sede do CAFI en Santiago.

Neste foro tratábase da competencia dixital docente, a capacidade do profesorado para usar a tecnoloxía nas súas clases. A conclusión é que a tecnoloxía é só unha ferramenta e que profesores teñen que aprender a usala facéndoo, dun xeito colaborativo cos seus compañeiros e aínda cos seus alumnos. «Estar atento ás novidades xa é fundamental», apuntaba na charla Viñas, que recoñecía que neste proceso aprende moito dos estudantes, que lle mostran novas ferramentas. Conchi Fernández explicou neste sentido que o CAFI, o Centro Autonómico de Formación e Innovación —e os seus satélites locais, os CFR, os centros de formación do profesorado— desenvolve o redeseño dos seus programas de formación en resposta ás peticións dos profesores. E resaltou a potencia que ten unha formación cada vez máis demandada, a que se realiza nos centros: «É unha formación á carta. Os claustros deciden que necesitan aprender e o CAFI proporciona a formación».

En marzo «todo valía»

Ambos recoñeceron que no inicio do confinamento «todo valía» e mentres os docentes máis preparados, como eles, viviron a transición dun xeito máis cómodo, o resto traballou de arreo para estar á altura, «e o de menos —explicou Fernández— era o que facías, senón manter o contacto». Pero agora, os dous profesores de instituto entenden que a situación é diferente: «Estamos asentados, e agora é o momento de seleccionar a ferramenta máis adecuada para cada quen, e sentar as bases da aprendizaxe diferente», como detallou Viñas.

Ferramentas corporativas

Unha das consecuencias, seica imprevistas, da pandemia foi que os docentes máis innovadores, os que formaban a vangarda galega, viron como a xeneralización das ferramentas dixitais obrigaba á Xunta a unificar os procesos e impulsar as aplicacións propias. É dicir, ningún profesor da escola pública galega pode usar plataformas alleas ás da consellería para comunicarse cos seus alumnos. Iso provocou certa resistencia, porque trátase de produtos moi avanzados, de multinacionais potentísimas. Pero á vez, Xosé Viñas entende que pode ser unha oportunidade: «Nós estamos máis seguros do que podemos facer e podemos dicir aos técnicos “quero isto”». É precisamente o que están a facer, pedir aplicacións axeitas ás súas necesidades, e esperan ver os froitos moi pronto.

Tanto Fernández como Viñas apuntaron que o confinamento demostrou que o aprendizaxe ten que repensarse. Eles así o fixeron: «Eu propuxen retos, xogos cada semana —recordaba Fernández— como pedirlles que cubriran unha necesidade con produtos deseñados por eles mesmos», e tamén Viñas botoulle imaxinación: «Un día convoquei aos de primeiro de bacharelato a abrir un peixe, na casa. Tiña á metade da clase, uns 18 rapaces, abrindo un peixe nas súas cociñas ás oito e media da mañá, que imaxino que os pais odiaríanme. E non faltou ningún».

Como avaliar

Cando se fala deste tipo de aprendizaxes sempre xurde a mesma dúbida: e como se avalía ese coñecemento, esa capacidade? «O que non podes é repetir as preguntas que hai na Rede sobre a túa materia», aclarou Viñas. Hai que darlle unha volta ao temario, facer que os rapaces teñan que pensar a resposta, non repetila.

Para Fernández, «o problema non é o exame» senón que este se centre «no concepto puro e duro»; para esta experta en tecnoloxía, a clave pode ser fomentar outros tipos de avaliación ademais da de contidos, como a que fan entre pares, porque así non só un estudante corrixe ao compañeiro, senón que tamén aprende a ser asertivo, a non ofender cos seus comentarios.

Outra das dúbidas é se os traballos que valen para as notas non fan que se rebaixe o nivel de esixencia. «Se o que lles propós é motivador, non se conforman co mínimo», recalca Fernández, e Viñas apunta o que pode ser o problema: «Somos os pais os que non o entendemos», en alusión ao medo que pode haber nas casas se un profesor simplemente di «non o sei». Pero igual que Viñas e Fernández son firmes partidarios de que os docentes aprendan uns de outros e traballen de forma colaborativa, tamén cren que esa é a maneira de traballar cos alumnos.

O peso da selectividade

Claro que o problema, sinalaron, é cando todo ese traballo que fan na clase tópase cun exame como o de selectividade. Eles defendían outro modelo para que os profesores de secundaria poidan centrarse nas aprendizaxes significativas: «Estamos a formar cidadáns», apuntaba Fernández, que deben ter claro o seu papel na sociedade, centrada xa na tecnoloxía e a comunicación.