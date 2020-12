El libro digital se amplía a 3.º y 4.º de ESO

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 15/12/2020 05:00 h

El foro sobre educación digital que se celebró ayer telemáticamente, organizado por La Voz de Galicia y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), dejó una excelente noticia para la educación gallega: Amtega trabaja para que el próximo curso el programa del libro digital se amplíe a toda la ESO; el objetivo es que los alumnos empiecen a los 10 años a estudiar solo con ordenadores y no los dejen hasta que terminen la formación obligatoria, con 16 años. Hasta ahora el programa se desarrolla en 5.º y 6.º de primaria y en 1.º y 2.º de ESO.

No fue el único anuncio importante que hizo Javier Franco, director del área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais de Amtega. También apuntó a una mejora generalizada del servicio de wifi en los centros escolares de la comunidad. Y es que, tal como explicó, durante la pandemia la comunidad educativa aprendió muchas cosas «que han venido para quedarse». Una de ellas es la videoconferencia como forma de relacionarse: «Los claustros y reuniones de profesores se hacen ahora así», comentó. En abril, cada día había «10.000 reuniones en línea con 80.000 asistentes» y ahora, aunque el número es sensiblemente menor, sigue siendo un fenómeno habitual con «4.000 videoconferencias diarias».

Como dijo Gloria Placer, directora de Innovación Educativa de la Fundación Vodafone, «avanzamos en unas pocas semanas lo que en condiciones normales nos hubiera costado años de trabajo». Y Javier Franco dio más datos sobre eso: la aplicación Abalar Móbil, donde las familias miran las notas, tenía antes del confinamiento 20.000 consultas y el 30 de marzo, cuando salieron las del segundo trimestre, la Red soportó 220.000 usuarios. Lógicamente ahora gran parte de esa gente usa con regularidad Abalar Móbil para saber las incidencias de sus hijos en la escuela.

Años de trabajo

Pero una cosa es verse obligado a conectarse y otra, tener competencia digital. Eso es algo que preocupa mucho a los participantes en el foro, porque ahí radica la calidad del aprendizaje. Todos coincidieron en señalar que la situación de Galicia, a pesar de las carencias, es privilegiada en el conjunto de España. Fátima Doval, coordinadora de Estratexia e Innovación de la Consellería de Educación, cree que «la capacitación de los profesores es vital y en Galicia en el confinamiento se recogió el trabajo de muchos años». Ella destacó que la competencia digital docente exige del maestro «ser un referente para sus alumnos», más allá de manejar dispositivos o saber usar una u otra aplicación, y en ese sentido el profesor tiene que inculcar a los estudiantes un pensamiento crítico, que no se crean todo lo que encuentran en la Red. Fran Casal, profesor de primaria que usa E-Dixgal y además jefe de estudios en el CEIP de Corvillón (Cambados), reconoció que para los centros con este programa el confinamiento resultó mucho más sencillo que para otros que apenas aplican la tecnología. Aunque, añadió, cada vez son menos los que viven de espaldas a la Red, no solo en cuanto a conexión sino que combinan la formación virtual con la presencial de un modo muy ágil. José María Cerviño, asesor Abalar —una figura muy interesante que comunica a los centros con Amtega— incidió precisamente en este punto: «La educación digital convierte al profesor en un guía del aprendizaje activo del alumnado, que debe ser más autónomo», porque el docente no puede saber en todo momento qué hace el estudiante.

La seguridad, clave

Uno de los asuntos más repetidos fue el de la seguridad. Como explicó Cerviño, por primera vez unas instrucciones educativas obligan al uso de herramientas corporativas. Esta decisión de la Xunta se ha encontrado con las reticencias de los docentes que ya tenían otras plataformas para comunicarse con los alumnos. Pero en ese sentido, Javier Franco fue muy clarificador: «El uso de herramientas corporativas es lo que distingue al proyecto gallego de otros programas que hay en España. Nosotros no ofrecemos dispositivos sin más a los alumnos , sino que les damos ese dispositivo y un soporte integral» diferenciador; «no es fruto de la casualidad, es una apuesta decidida», añadió. Carlos Alonso, presidente del Edutech Cluster, recalcó eso: precisamente esto: «Galicia tiene un proyecto supersólido para la implantación de la tecnología en la educación y eso es muy importante. No todas las comunidades están al mismo nivel».

Brecha digital y social

En el foro sobre la educación digital en Galicia también se habló de un asunto que ocupa y preocupa a la Administración y a los profesores: la brecha digital. Quedó claro que esta no es solo por la falta de recursos, sino que esconde otras. Como explicaba Placer, hay una brecha de género importante, con las niñas de seis años excluidas de la formación digital, y otra brecha obligada por la dispersión poblacional y la dificultad de llevar Internet a todos los rincones. Y en el futuro, no tan lejano, «tendremos certificados A1, B2 o C1 de competencia digital». Placer anunció que el programa Digicraft no teu cole, que el curso pasado se desarrolló de forma piloto en 50 centros gallegos, se ampliará a 200 colegios.

El foro concluyó con la idea general de que la pandemia pilló a la sociedad sin estar preparada para pasar a la educación 100% digital —ni siquiera las empresas pudieron soportar la exigencia de fabricación requerida— pero que esa misma situación extrema ha permitido adelantar un trabajo necesario que iba alargándose, lo que sitúa a Galicia en un lugar excelente para convertir la docencia telemática en un complemento útil a la necesaria presencia de niños y maestros en la escuela.