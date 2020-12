Anpas Galegas pide la gratuidad del transporte para alumnos de bachillerato del rural

0

El colectivo de familia Anpas Galegas ha enviado un informe sobre el transporte escolar rural a la Consellería de Educación para exigir que se ofrezca de forma gratuita este servicio a los estudiantes de bachillerato y FP que viven en pequeñas villas y aldeas, y que se encuentran con un gasto inexistente en las ciudades.

El texto recuerda que el transporte es gratuito para los alumnos de las etapas obligatorias (primaria y ESO) pero deja de ofrecerse una vez se termina la secundaria. Pero «o concepto de obrigatorio hoxe en día é difuso, sabemos que o bacharelato, ou os ciclos de FP non son obrigatorios, pero iso significa que a Administración non ten que favorecer a súa oferta? Non son estudos que deben protexerse, universalizarse, facilitarse para toda a poboación galega?», se preguntan.

Entienden desde Anpas Galegas que este tipo de planteamientos va en contra de la política oficial de favorecer la fijación de población en las aldeas: «Defender o rural de todas non é poñernos un traxe tradicional e pensar no bonita e natural que é a vida do campo, é pensar nas oportunidades» y «o estudantado non universitario da zona rural nunca estivo nas mesmas condicións de igualdade co resto do alumnado galego».

Tras hacer un análisis de la situación que se vive en diferentes CPI (centros que incluyen de infantil a toda la ESO) e institutos, Anpas Galegas detectó que «hai unha importante deficiencia nas conexións de transporte público entre as zonas rurais e os centros de ensino non universitario de referencia», lo que dificultad la igualdad de oportunidades, incrementa la desvinculación de los alumnos con el rural y favorece su abandono, además de suponer un coste económico añadido para las familias.

De ahí que pidan la gratuidad para todo el alumnado del transporte, y que este sea eficiente. También piden que los CPI, que son una referencia educativa del mundo rural, incorporen cursos de bachillerato y ciclos de FP, y así los alumnos no tendrían que desplazarse a las ciudades o villas grandes.