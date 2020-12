Quedada mañana en la Red para jugar con las matemáticas

Jóvenes de diferentes perfiles crean una cuenta en las redes sociales para que no se olvide lo divertido que son los números

Un grupo de jóvenes ha decidido contagiar del virus matemáticos a sus amigos. Con su lenguaje, con sus métodos. La creación se llama Virus Matemático y nació, de forma premonitoria, en febrero de este año.

Lo interesante de esta iniciativa es que se ha ido extendiendo entre jóvenes que no se dedican profesionalmente a las matemáticas, al menos no necesariamente. En Galicia el impulsor se llama Blas Méndez, es de Pobra de Trives y estudia un ciclo de FP superior. Él se ha unido al grupo porque cree que «as matemáticas non só é aprobalas, son útiles toda a vida e non podemos esquecelas».

