Educación crea equipos de atención virtual al alumnado en cada provincia

01/12/2020 14:35 h

El impacto del covid-19 ha obligado a revisar las posibilidades para atender al alumnado vulnerable o con convivientes en situación de vulnerabilidad. El comité educativo aprobó el viernes la actualización del protocolo de atención y la consellería que encabeza Román Rodríguez ya tiene lista la resolución que se publicará en el DOG con las instrucciones para atender a este tipo de estudiantes. En ella destaca la creación de equipos de atención virtual (AVA) en cada provincia, que atenderán al alumnado que siga su formación desde casa cuando los profesores de su propio centro no puedan hacerse cargo.

¿Cómo se procederá ante un caso de absentismo con posible raíz en la situación de pandemia? Las instrucciones contemplan que será la dirección del centro la primera en valorar el caso y ver si las faltas del alumno se pueden considerar justificadas. Si la dirección no lo ve claro, lo comunicará a Inspección Educativa, y esta podrá enviar el caso a la comisión provincial de seguimiento (CPS) correspondiente, los organismos encargados de valorar las situaciones de absentismo con origen en el covid-19. Determinar finalmente si el estudiante debe seguir su formación en casa estará en cualquier caso avalado por prescripción médica, resaltó el viernes Educación.

Si la dirección del centro o la CPS determinan que el alumno debe estudiar desde su domicilio, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar su atención. Las instrucciones marcan que la primera opción es que el estudiante sea atendido por profesorado de su propio centro. Si el colegio o instituto considera que esto es imposible, tendrá que justificarlo ante Inspección. Este organismo estudiará entonces los horarios del personal del centro y confirmará si es posible que se hagan cargo de esa educación a distancia o si el alumno debe ser atendido por uno de los equipos provinciales de atención virtual al alumnado.

En cualquier de los casos, las instrucciones certifican que el alumnado autorizado para recibir atención educativa virtual se considerará escolarizado a todos los efectos y las ausencias al centro docente durante ese tiempo se entenderán todas justificadas. La autorización de atención en el domicilio se revisará periódicamente.

Cinco horas a la semana de atención virtual

Los equipos AVA, por tanto, se harán cargo de atender al alumnado al que, por enfermedad prolongada o vulnerabilidad, se le autorice a no asistir al centro educativo y que no pueda ser atendido por su propio profesorado. Habrá un total de ocho en la comunidad.

En cada provincia se crearán dos equipos, uno para Educación Infantil y Primaria y otro para ESO y FP básica. La Xefatura Provincial de Educación concretará la asignación de horas de atención para cada estudiante en función de su etapa educativa, pero sin superar nunca las cinco horas semanales.

El profesorado de los equipos AVA tendrá que coordinarse con el centro educativo en el que esté matriculado el menor y también trasladarle las tareas realizadas por el alumno, ya que el centro será el responsable de evaluar al estudiante. También contactará con los padres o responsables del alumno para concretar el horario semanal de atención virtual, dar indicaciones sobre cómo deben conectarse y definir por qué vías se realizará el traslado de tareas o la resolución de dudas.

En el caso de los alumnos de Bachillerato que no puedan ser atendidos por su centro, seguirán su formación a través del centro de enseñanza a distancia IES San Clemente, mediante un traslado provisional de matrícula, aunque manteniendo plaza en su centro.

El alumnado que venía recibiendo atención educativa a domicilio podrá solicitar incorporarse a las modalidades virtuales.

Polémica por la selección de profesorado

La formación de los equipos AVA ya ha recibido críticas por parte del sindicato de profesores ANPE, que considera las instrucciones un «atropello» al abordar cambios en la condiciones de trabajo de los docentes sin haber pasado por ninguno de los cauces de negociación y supervisión establecidos.

Los equipos de atención virtual de infantil y primaria estarán integrados por docentes del cuerpo de maestros y con formación psicopedagógica. Los de secundaria y FP se constituirán por docentes del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Los integrantes serán nombrados por la Dirección Xeral de Centros a propuesta de las Xefaturas Territoriales de Educación. Desarrollarán su labor en los centros educativos que determine la consellería y estarán coordinados por Inspección. La Xefatura Territorial podrá decidir incorporar a los equipos AVA a los docentes que ya trabajan en atención educativa a domicilio.

«A resolución non deixa claro cómo nin quén vai configurar eses equipos, se vai ser con persoal funcionario, con interinos... Están aproveitando a coxuntura do covid para tomar decisións sen consultar. Reclamamos reunións urxentes para tratar un tema de tanto calado», valora el presidente de ANPE Galicia, Julio Díaz. La organización ha presentado este martes dos escritos reclamando la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Ensino non Universitario de Galicia y de la Comisión de Seguemento do Acordo de Interinos. Díaz asegura que en los últimos meses se han cubierto multitud de plazas «a dedo» y recuerda que en Galicia hay un sistema de provisión de puestos «que hai que respectar».