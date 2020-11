El Tribunal Superior valenciano insiste: el decreto de plurilingüismo de la comunidad no es válido

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 27/11/2020 12:47 h

Una nueva decisión judicial vuelve a incidir en la anticonstitucionalidad de parte del decreto de plurilingüismo de la Comunidad Valenciana, que anuló el tribunal en el 2018. En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha inadmitido el incidente de nulidad planteado por la Generalitat de la sentencia que anuló parcialmente el decreto de plurilingüismo.

La sentencia del 2018 estimó una serie de recursos interpuestos por colectivos de padres (como la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, FCAPA) por entender que algunos preceptos del decreto de plurilingüismo suponían una discriminación del castellano, opción lingüística vehicular que la norma prácticamente eliminaba de la escuela sostenida con fondos públicos. Ahora, en una providencia del 12 de noviembre y consultada por Europa Press, el TSJ considera que no procede admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones planteada por la Generalitat Valenciana, que interpuso argumentando que la sentencia de 2018 «vulnera el artículo 24.1 y 2 de la Constitución, pues de acuerdo que la doctrina que menciona, la norma aplicable fue derogada perdiendo el objeto del recurso» y también porque la resolución fue dictada cuando estaba pendiente una cuestión de inconstitucionalidad.

Según explica la sala, la razón de la inadmisión «radica en que no se produce una vulneración del artículo 24.1 y 2 de la Constitución de forma clara y patente, siendo una opinión del recurrente en contra de lo acordado en la fundamentación jurídica de la misma, no pudiendo pretenderse una paralización procedimental en tanto se resuelva la presunta cuestión de inconstitucionalidad alegada». La resolución es firme y no cabe recurso.

Al respecto, la FCAPA señala que «es la cuarta vez que la Consellería de Educación ve rechazadas sus posiciones en este litigio: en la sentencia del TSJCV, la inadmisión de la casación ante el Supremo, la inadmisión de casación autonómica e inadmisión a trámite de este incidente de nulidad».

La sentencia que anula parte el modelo de inmersión lingüística valenciano reconoce el derecho de los padres a una enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales.