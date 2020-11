Presentan el curso en línea con cinco módulos para formar a los profesores sin máster

0

Redacción / La Voz 23/11/2020 13:49 h

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó esta mañana el curso exprés para formar como maestros interinos a los profesores sin máster que se deban contratar este año para atender las exigencias de docentes ocasionadas por el covid-19.

La formación ha sido diseñada por los expertos del CAFI, el centro para la formación permanente de los profesores en Galicia, y cuenta con el aval del comité educativo que se organizó tras la pandemia.

El curso se celebrará en línea a la vez que los docentes desarrollan su labor. Son cinco módulos en los que se analizarán los aspectos básicos de su función: el primero se centrará en el conocimiento de la normativa, la organización institucional y el funcionamiento de los centros educativos gallegos, así como las diferentes estrategias educativas de la consellería; el segundo módulo contribuirá a familiarizarse con el trabajo en el colegio o instituto y con las competencias profesionales docentes; el tercer módulo se dedicará a cómo los centros se adaptan al covid y al funcionamiento de las herramientas tecnológicas institucionales, cuyo conocimiento es obligatorio par los profesores, y que van de aula virtual a las videoconferencias; el cuarto módulo analiza qué debe saber un maestro sobre los documentos que rigen su trabajo: el proyecto educativo del centro en el que desarrolla su valor, el plan lector, la programación anual o el repositorio de contenidos de Abalar; finalmente, el módulo quinto recoge la información sobre los programas gallegos de formación permanente del profesorado.

« O obxectivo é manter os estándares de calidade do sistema educativo galego»

Rodríguez, que estuvo acompañado en la presentación por el director xeral de Educación, José Luis Mira, y o director do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI), Ángel Rodríguez Sánchez, destacó que el curso «ten como obxectivo manter os estándares de calidade do sistema educativo galego, avalados tanto polos resultados do informe PISA como por unha redución do 50% na taxa de abandono temperá na última década, que está agora na nosa comunidades case cinco puntos por debaixo da media estatal».

La calificó como «un plus de garantía fronte á decisión do Ministerio de permitir a contratación de docentes sen máster do Profesorado sen esixir nada máis que a titulación». En Galicia se estableció desde el primer momento que siempre tendrían prioridad en las listas de interinos los aspirantes con máster (o la formación equivalente que se les exija de forma habitual), pero hay algunas especialidades en las que es difícil completar las listas si se pide este requisito.

Los profesionales sin máster que se contraten solo podrán estar en la escuela durante el tiempo que dure la pandemia y el cómputo de horas no les servirá para tener más puntos en futuras oposiciones.