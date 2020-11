El Congreso aprueba la nueva ley educativa con una ajustada mayoría

0

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, reconoció ayer que le hubiese gustado que su ley educativa —oficialmente Lomloe, pero conocida por su apellido— hubiese sido aprobada inicialmente en el Congreso con más apoyo del que consiguió. Y es que la norma, que supone una enmienda a la totalidad a la Lomce, contó con el apoyo (casi) justo para una ley orgánica: 177 votos (necesitaba 176), aunque tenía el «comodín» de las abstenciones (17); en frente, se posicionaron 148 diputados. La Lomloe es, pues, una vez más, una ley educativa que tiene sus días contados, hasta que los partidos de derechas vuelvan a la Moncloa; de hecho, Sandra Moneo (PP) ya avanzó que su partido entorpecerá la aplicación de la ley, en la medida de lo posible, en las comunidades donde gobierne.

La Lomloe podría entrar en vigor este mismo año —aunque muchas medidas exigen períodos de transición— si ahora, en el siguiente paso, en el Senado, no tiene enmiendas y ya se aprueba definitivamente.

La esencia de la ley es la lucha contra el fracaso escolar, el principal problema de la educación española, muy vinculado a la desigualdad (la clase socioeconómica familiar es el principal predictor del éxito de un alumno). El ministro que diseñó la Lomce, José Ignacio Wert, apostó por los itinerarios (separar a los alumnos por rendimiento) para mejorar las cifras, pero no lo consiguió: 17 de cada 100 jóvenes españoles o no terminan la ESO o después no siguen estudiando; la UE quiere llegar al 10% este año, aunque para España ha puesto una meta más cercana, el 15%.

La Lomloe aborda esta lucha desde diferentes ángulos, aunque de poco servirá la ley si no se dota a la escuela de recursos:

Educación gratuita de 0 a 3. Es el gran igualador de oportunidades, y la Lomloe lo promociona aunque no lo impone, algo que las formaciones más a la izquierda le echan en cara a la nueva ley.

Repetición como último extremo. El fracaso escolar y la repetición van de la mano, y por eso la Lomloe exige todos los esfuerzos antes de hacer un alumnos se quede un año más en el mismo curso (la Lomce también, pero la práctica no era así). Los centros tienen que establecer planes de acompañamiento y orientación para que los alumnos no queden descolgados, y eso exige más profesorado.

Menos currículo pero más intenso. Es la otra cara de la moneda de la Lomce: mejor poco y bien que mucho y a toda prisa, sin poder pararse con quienes más lo necesitan.

Innovación pedagógica. Se insta a los centros a probar la fusión de asignaturas en la ESO, y el listado de materias obligatorias para todo el país es mínimo. En 4.º de ESO los estudiantes podrán tener una materia de investigación, al estilo del StemBach gallego. Esto exige profesores con formación específica.

Sin itinerarios. No hay una ESO para FP y otra para bachillerato, como la Lomce, ni se aparta a los estudiantes con peor rendimiento, a quienes se les diseñará una adaptación curricular; eso sí, mantiene la FP básica, propuesta de la Lomce que funciona muy bien si se aplica correctamente.

Bachillerato en tres años. Comunidades y ministerio deben definir en qué casos los alumnos pueden alargar la etapa a tres cursos, sin tener que repetir.

Pontón justifica la abstención del BNG: «Reflicte a nosa distancia con ese modelo educativo»

La líder del BNG, Ana Pontón, justificó la abstención de su formación en el Congreso en que el centenar de enmiendas presentadas por el diputado nacionalista Néstor Rego no fueron atendidas. «Esa abstención reflicte a nosa distancia con ese modelo educativo», ya que el Bloque solicitaba, entre otras cuestiones, una apuesta firme por la enseñanza pública frente a la concertada, una enseñanza laica, más financiación, la reducción de ratios y una mejora de las condiciones del personal docente. Pero la portavoz nacional del BNG cargó, sobre todo, contra la derecha y la extrema derecha, y en particular, contra Feijoo, al que acusó de «asfixiar o galego». Para Pontón, la pregunta que hay que hacerse es «canto galego menos quere o PP no noso país».

El instituto de análisis de Esade ve la ley positiva aunque le augura una vida corta

El Centro de Políticas Económicas de Esade analiza la Lomloe con un informe de lo positivo y negativo de la ley, que firma el experto en educación Lucas Gortazar. Explica primero que las leyes tienen un impacto muy lento, gradual y parcial «por lo que no podemos caer ni en el triunfalismo o catastrofismo».

Positivo

Destacan, en las que afectan al día a día en los centros: la reorganización de la primaria en ciclos, la vuelta a la diversificación curricular en secundaria, las medidas contra la repetición o el aligeramiento del currículo.

A nivel macro, valora muy positivamente las evaluaciones diagnósticas o las medidas contra la segregación escolar.

Negativo

El estudio se hace eco de la polémica sobre la retirada del término de «lengua vehicular», que recrudece la tensión entre comunidades. Del día a día de los centros, destaca el escaso avance en la profesionalización de la dirección de los centros educativos, la reforma de la carrera docente, la ampliación de la primera educación infantil y la mejora de la financiación así como el mantenimiento del título de ESO. A nivel global, la falta de consenso es el gran problema que Esade detecta en la ley.

