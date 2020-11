Los alumnos gallegos de bachillerato tendrán que aprobar todo para titular, y los de ESO solo podrán suspender dos en cuarto

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 17/11/2020 18:03 h

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, lleva un mes avisando: Galicia no se acogerá a la posibilidad de flexibilizar la titulación a los alumnos que terminan la etapa de ESO y bachillerato. Así, los estudiantes gallegos cumplirán la ley en vigor y no el decreto que se aceptó en el Congreso y que ratifica lo acordado por la Conferencia Sectorial -Ministerio y comunidades- el pasado abril, para que el título de secundaria y bachillerato sea flexible y no se pierda en caso de alguna suspensa. Es lo que Rodríguez -en general, todo el PP- ha dado en llamar el decreto de aprobado general, aunque no implique esa realidad.

En una visita realizada al centro de formación del profesorado (CAFI), Román Rodríguez alertaba de que «as Instrucións galegas van un paso máis aló do decreto do Goberno, de tal forma que, con carácter xeral, en ESO titulará o alumnado que ao terminar teña avaliación positiva en todas as materias e acade os obxectivos da etapa e adquirido as competencias correspondentes. Tamén poderán titular, se así o considera o equipo docente, os que despois de realizar as probas extraordinarias teñan dúas materias pendentes, sempre que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas». En bachillerato no habrá excepciones: solo obtendrá el título y por tanto podrá ir a la selectividad quien tenga «avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos».

Precisamente, el pasado curso Galicia aprobó los acuerdos de la Conferencia Sectorial de abril pero en el caso de bachillerato no los aplicó: los estudiantes gallegos que fueron a selectividad en julio acudieron con todo el curso aprobado, mientras que en otras comunidades españolas podían titular con alguna suspensa, siempre que la media de la etapa fuese al menos un 5.

Para este curso, la Consellería de Educación aplicará «os criterios de avaliación, promoción e titulación actualmente vixentes na normativa propia de Galicia e establecidas nas instrucións aprobadas o 30 de xullo para este curso, tanto para as ensinanzas de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, como para as de réxime especial».

Explica Román Rodríguez que la flexibilidad que se ofrece a nivel estatal no tiene sentido en Galicia, porque no hay ningún alumno de ESO que tenga clases en línea (a no ser en caso puntual de confinamiento) y son muy pocos, contados y solo de forma parcial, los de bachillerato que tienen que seguir la docencia desde casa. Este esfuerzo que realiza la escuela gallega, y que la sitúa en los estándares mejores del país, permite que se exija de los alumnos el correspondiente trabajo para aprobar todas las materias. Hay que recordar que el decreto estatal se aprobó en octubre porque en muchas comunidades la docencia es semipresencial desde 2.º de ESO, lo que deja en inferioridad de condiciones a los alumnos con peores conexiones o menos dispositivos electrónicos en sus casas.