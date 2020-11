«Hay muchas más suspensiones de profesores de lo que parece»

0

La Voz de Galicia

08/11/2020

Poco imaginaba Fermín Álvarez Lata (Aranga, 1948) cuando se hizo cargo de la presidencia de ANIE (Asociación Nacional de Inspectores de Educación) que una pandemia mundial interrumpiría sus planes, que pasaban por organizar un congreso en Portugal y convocar nuevas votaciones para ratificarle en el cargo, al que llegó tras la dimisión por cuestiones personales de la presidenta hasta ese momento, Esther Castillo. Pero así sucedieron las cosas, y Álvarez Lata tuvo que organizar y desorganizar el congreso en unas pocas semanas; nada de lo que uno espera hacer recién jubilado. Ahora, tras el shock inicial, vuelve la calma para el primer gallego al frente de la agrupación profesional, una de las más observadas en esta crisis.

—Preside a los inspectores de educación en España, pero ¿cuánto hay en común entre las diferentes comunidades?

—Tenemos cosas en común, y la principal es que somos los ojos de la Administración educativa en los centros, y tenemos que asesorar y vigilar para que se cumplan las leyes. También hay muchas diferencias, porque en algunas comunidades nos consideran bien, tienen en cuenta los informes y nos piden opinión, y en otras la inspección parece un adorno y se limita al trabajo administrativo.

—¿En Galicia?

—En Galicia hacemos muchas tareas que son simple transmisión de datos que con un programa informático adecuado podría solucionarse. Pero tenemos cosas buenas, el año pasado éramos la única comunidad que tenía a todos los inspectores como miembros del funcionariado, ni uno solo interino. Sé que en algunas comunidades han tenido oposiciones y tal vez La Rioja, Madrid o Asturias hoy estén como nosotros.

—¿Es importante ser funcionarios?

—Hay algunas comunidades que el 80% de los nombramiento de los inspectores es a dedo. Ser funcionario te da una independencia y una tranquilidad enormes, y hay más continuidad.

«No me gusta la volatilidad de las leyes educativas»

—Dicen que la inspección necesita en Galicia una reforma a fondo. ¿Le parece adecuada?

—Tanto como reforma a fondo... Se pueden corregir cosas y hacer más formación en aspectos didácticos.

—Durante la pandemia los inspectores fueron muy criticados, porque se mostraban muy exigentes con las normas y no eran apoyo para los docentes.

—Nuestro trabajo es controlar a los centros, pero en la pandemia no podíamos visitarlos y es cierto que había mucho trabajo administrativo. Pero me consta que los inspectores trabajaron mucho durante estos meses.

—Ahora tienen el problema del absentismo de los alumnos, y si hay confinamiento será peor.

—Sé que hay ciertos movimientos, e incluso una asociación de padres que exige la voluntariedad de ir a clase. Pero por ley los centros tienen que abrir protocolos de absentismo a todos los alumnos que falten [son diez jornadas lectivas en un mes natural] pero supongo que la resolución será flexible, teniendo en cuenta las circunstancias de cada familia.

—¿Ocurre en toda España?

—Sí. Se da en un porcentaje muy pequeño, pero sí es bastante general.

—Al margen de la pandemia, ¿qué tiene que hacer un profesor para que lo echen?

—Cuando yo era inspector jefe de A Coruña éramos unos 30 inspectores y en los expedientes a los profesores nos íbamos rotando. Pues en cada curso tuvimos que repetir muchos. Hay más expedientes y suspensiones de lo que parece.

—En la profesión se dice con cierto humor que solo se echa a un docente si no cumple la programación...

—Bueno, es posiblemente una de las razones más habituales de la apertura de expediente, pero hay otras. Por ejemplo, es habitual el caso del docente que se apunta a una asignatura de la que no tiene ni idea para quedarse en su ciudad, y también a quienes se exceden con sus alumnos, sobre todo con sus alumnas.

«Galicia tiene el mismo nivel de inclusión que Finlandia»

—¿Abusos sexuales?

—Sí. Se dan casos.

—¿Cuánto puede suponer un expediente para un profesor?

—Bueno, puede ser de tres meses a cinco años apartado de la docencia.

—¿Y para siempre?

—Es raro. Recuerdo un caso de uno que el expediente era tan serio que él mismo renunció. Pero no es lo normal.

—Usted comenzó en el año 1977 como profesor de Matemáticas y jefe de estudios en el instituto de Elviña, un centro nuevo en ese momento y en un barrio periférico. ¡Menudo estreno!

—Llegué un poco asustado. Yo pedí la plaza sin tener mucha idea y cuando me la dieron y empecé a preguntar me preocupé mucho. Es cierto que a la puerta del centro había quien vendía droga, porque en el barrio vivían muchos camellos e iban al instituto para vender, y también para ligar. Pero tenía más mala fama de lo que era en realidad. Tuve dos o tres estudiantes enganchados a las drogas, una cosa fea, pero estuve 6 años de jefe de estudios y 9 de director muy a gusto.

—¿Es importante que un inspector pase antes por las aulas?

—Se nota. Hay gente que aprueba la oposición y está muy preparada, pero los inspectores que llegaban después de ocupar un cargo tenían una experiencia que te vale mucho en ese puesto.

—¿Qué es lo más complicado como inspector?

—Tal vez la actitud de los padres, que a veces son un problema más.

«La escuela de hoy enseña al alumno a ser ciudadano»

—En tantos años en la educación, ¿en qué ha mejorado y en qué ha ido para peor?

—Para peor: la actitud de los padres, como dije antes. Cuando era director del centro y llamaba a un padre, enseguida notabas el cambio de actitud en el hijo, aunque durase más o menos; ahora los padres se enfrentan al director. Los padres han tirado la toalla: la sociedad ha cambiado mucho y los padres, que tienen muchas horas de trabajo, dejan la educación en manos de los colegios, y no puede ser solo así. También con la Logse [los alumnos se quedaban en el instituto hasta los 16 años] algunos profesores se vieron desbordados, y no estoy de acuerdo en que los alumnos pasen con muchas materias suspensas, porque después llegan al bachillerato y a la universidad, y los profesores no pueden tener el mismo nivel. Tampoco me gusta la volatilidad de las leyes educativas; ahora estamos ya con otra, y me parece un error enorme.

—¡Alguna cosa buena habrá!

—¡Claro! La capacidad de diálogo entre el alumno y el profesor, y la preparación de los alumnos para expresarse y para entender el mundo que les rodea. La escuela de hoy enseña al alumno a ser un ciudadano y eso está bien.

—Ahora que un gallego está al frente de ANIE, ¿qué puede exportar Galicia en educación?

—Galicia es una referencia en educación desde hace muchos años, no solo por su rendimiento en las evaluaciones internacionales [está de primera en PISA en Ciencias], también hemos exportado el modelo de FP, que diseñó José Luis Mira para Galicia y después para todo el Estado, y sobre todo la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales. Galicia tiene una inclusión educativa del nivel de Finlandia, lo dicen todos los estudios.