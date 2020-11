Ya es oficial: un profesor o alumno que viva con un sospechoso de covid tiene que ir a clase

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

Después de semanas de incertidumbre sobre cómo actuar en ciertos casos relacionados con el covid, la Xunta acaba de publicar la actualización del protocolo educativo, que asume como propias las normas del Sergas. A partir de ahora, si un profesor, trabajador de un centro o un alumno convive con alguien que puede ser sospechoso de tener covid, seguirá yendo a clase con normalidad hasta que tenga los resultados de la PCR y esta sea positiva. Si convive con un positivo, entonces obviamente no podrá ir al colegio.

El texto (en el documento aparecen en azul los párrafos nuevos para que sean fácilmente identificables) queda así:

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos.

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa covid (alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo.