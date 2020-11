Padres y profesores censuran la «improvisación» de la Xunta con un plan de enseñanza virtual pendiente hace meses

0

El anuncio efectuado el lunes por el conselleiro de Educación de que los centros deberán tener listos en una semana horarios espejo para mantener toda la actividad lectiva en formato virtual a partir de 3.º de Primaria ha descolocado a la comunidad educativa. «En ningún momento se nos consultou. Como imos facer un plan nunha semana? Estamos dando clase, aplicando protocolos, controlando posibles casos de covid... Non pode recaer todo nas direccións dos centros», censura Francisco Lires, presidente de la Federación Galega de Directivos de Centros de Ensino Público, que recuerda que el documento del plan al que deben adaptarse ni siquiera está publicado y asegura que en la reunión que los directores mantuvieron con la consellería este martes (el encuentro previsto para el miércoles se adelantó tras la sorpresa por la presentación del plan) no se les aclararon los detalles.

Además, Lires considera que los centros siguen sin tener recursos suficientes para esa adaptación exprés a dar clases virtuales ante un posible cierre de aulas. «No noso centro hai sesenta alumnos sen conexión ou sen ordenador, como se lles vai dotar? E tamén hai que ter equipos para o profesorado e o centro. O noso colexio leva dez anos sen recibir un portátil. Queda moi ben de cara á galería, pero estanse a facer castelos no aire, hai moito que resolver antes de querer poñer en marcha aulas espello», ejemplifica Lires desde su propia experiencia como director del CEIP Felipe de Castro de Noia, añadiendo que Educación cifra en 20.000 los aulmnos con problemas de conexión o equipamiento informático.

Padres y profesores coinciden en señalar que la teledocencia debió haberse planificado hace meses. «Levamos dende abril reclamando equipos de traballo sobre esta cuestión, e agora como a situación sanitaria se agrava a pasos axigantados, entranlles as présas», apunta Luz López, de la Federación de Ensino de CC.OO., para quien las medidas presentadas por Educación son «propaganda» y se han hecho «de costas a toda a comunidade educativa». López apunta que la formación del profesorado está sin completar, y que el teletrabajo en el ámbito de la educación ni siquiera está todavía regulado, entre otras carencias. «En marzo todos tivemos a cintura suficiente para asumir a improvisación, pero agora non é de recibo. Entón houbo unha avalancha de boa vontade entre profesores, pais, concellos, editoriais... pero non se pode esperar que agora volva habela, porque a consellería tivo tempo abondo e non se entende unha nova improvisación, non se pode tropezar dúas veces na mesma pedra en algo tan importante como a educación», argumenta la sindicalista.

«Queren que fagamos en sete días o que eles non fixeron en sete meses», declara Julio Díaz, del sindicato de profesores Anpe, que opina que el plan de enseñanza virtual de la Xunta «non vai funcionar, porque non se pode ter 32 horas ás semana a un chaval sentado diante dun ordenador». Y se pregunta qué familia con dos hijos y padres teletrabajando puede disponer de cuatro ordenadores para que todos sigan su actividad a la vez.

Desde la Confederación de Anpas Galegas, su vicepresidenta Isabel Calvete señala que el plan llega sin haberse cumplido los compromisos de formación del profesorado -«debía hacerse en la primera quincena de septiembre, y los cursos voluntarios empezaron el 19 de octubre», asegura-, sin resolver los problemas de conectividad, especialmente del rural, y con la falta de equipos aún sin solucionar, pese a la buena disposición de la consellería. «El plan es una declaración de intenciones, pero no hay tiempo de ponerlas en marcha. Marzo sirvió de experimento, pero se han perdido ocho meses con muchas instrucciones y protocolos, pero sin resolver nada», dice.

Para Calvete, el plan de la Xunta vuelve a dejar cosas pendientes, como la atención al alumnado de riesgo o al que tiene necesidades especiales. Y agravará la situación generada el curso pasado. «Los alumnnos desatendidos por problemas de recursos o lo que sea seguirán desatendidos, se van a agravar las desigualdades», augura, reclamando que la Xunta trabaje «basándose en la realidad, y no en situaciones ideales en las que las familias tienen cuatro habitaciones perfectamente dispuestas y con cobertura para que cada miembro trabaje y pueda asistir a clase».