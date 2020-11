El conselleiro de Educación dice que el plan de enseñanza virtual «non se improvisa» y confía en que estará en el plazo previsto

0

La Voz de Galicia Montse García

Santiago 04/11/2020 17:28 h

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ante las críticas porque los centros educativos tengan solo de plazo una semana para tener listo el plan de enseñanza virtual, aseguró que «non se improvisa», sino que ya se habían dado pasos en ese sentido previamente —«que parece que se obvian»—, como es el protocolo general publicado el 30 de agosto, así como el plan de contingencia llevado al Consello de la Xunta con una serie de parámetros «que agora se desenvolven e se aplican». Además, confía en que estos planes estén listos en el plazo previsto «porque os equipos directivos teñen demostrado a súa capacidade de traballo e unha gran implicación». En ese sentido, aseguró que ya abordó la cuestión con los directores en un encuentro este martes, «e creo que, ao final, máis alá dun día ou dous, que sexan sete, nove ou cinco, o importante é que teñamos un modelo educativo que regule o ensino non prensencial».

Para el conselleiro, no se entiende que «por unha parte nos din que chegamos tarde, e, por outra, que é rápido» este proceso que «busca darlle certezas, estabilidade e orde ao proceso educativo» para que «o alumnado e as súas familias teñan unha rutina e saiban con anterioridade o que teñen que facer» en caso de que sea necesario cerrar una clase o un centro. «Isto vai xerar moita tranquilidade nas familias e vai crear un marco estable no proceso de aprendizaxe», afirmó Román Rodríguez después de una visita al Cimus, en la USC, junto al rector compostelano. Además, añadió que se trata de intentar «replicar ao máximo» la enseñanza presencial en la enseñanza virtual, con horarios espejos. Al mismo tiempo, indicó que aguarda que no sea necesario aplicar este plan de enseñanza virtual, «pero temos que estar preparados, debemos pensar no alumnado».

Resolución del TSXG sobre el absentismo

Por otra parte, el conselleiro también se refirió a la resolución del TSXG en relación al absentismo escolar por el covid-19 -que rechazó la adopción de medidas cautelarísimas como obligar a poner en marcha mecanismos online para evitar la asistencia a clase obligatoria hasta no escuchar los argumentos de la Xunta- apuntando que queda claro que «o que prima é o criterio sanitario. Teñen que ser os sanitarios os que nos digan se nun determinado caso debe asistir». Rodríguez indicó que desde la Xunta «somos sensibles» y pusieron en marcha una comisión específica para realizar un seguimiento de todas las demandas en este sentido, en la que estarán presentes representantes de Educación, Sanidade, Política Social y los ayuntamientos. «Ir á clase é un dereito que custou moito traballo á sociedade adquirir, pero tamén é unha obriga, é os alumnos teñen a obriga de ir nas etapas correspondentes, salvo unha serie de circunstancias», afirmó.