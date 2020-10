El BNG acusa a la Xunta de no haber hecho los deberes en centros escolares

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 29/10/2020 14:13 h

El portavoz de Educación del BNG en el Parlamento, Manuel Lourenzo, acusó hoy a la Xunta de «non ter feito» os deberes en los centros escolares, que no se han blindado contra la pandemia, y prueba de ello, explica, son los más de mil casos positivos que se han detectado ya en las aulas. Esto supone una «enorme preocupación» para los nacionalistas ante la «incidencia imparable» del covid en colegios e institutos.

Apoyo a las familias con personas vulnerables

Para Lourenzo, el trabajo realizado por el equipo de Román Rodríguez se limita a la propaganda y relato vacío; frente a esto, debe sentarse con los representantes del sector y adoptar medidas que se piden «dende hai meses». Una de las más importantes es diseñar una verdadera educación a distancia, con soluciones efectivas tanto de recursos materiales como de tipo de docencia. También cree que debe buscarse soluciones a las familias en las que hay convivientes con enfermedades graves, y que por eso son reacios a enviar a sus hijos a clase: «É unha situación gravísima», resume Lourenzo, una cuestión de humanidad que no puede resolverse con «ameazas de acudir á Fiscalía e perder a custodia» de los hijos.

La dotación de mascarillas FFP2 suficientes para el alumnado y profesorado es otra de las preocupaciones del BNG, así como urgen fórmulas para mejorar la ventilación de los centros. Todo ello exige un «traballo serio» y no los «bandazos» e improvisaciones que tiene este Gobierno, según Lourenzo. «Román Rodríguez debe saír do seu grupo burbulla en San Caetano», porque «o seu relato de que as aulas son un espazo seguro fai auga», añadió.

Reunión del conselleiro con el fiscal superior de Galicia

A la vez que el BNG criticaba las acciones de la consellería para atajar el absentismo, el responsable del departamento autonómico se reunía vía telemática con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, para abordar este asunto.

Es el primer encuentro que hay en ese sentido y la idea es establecer una vía de diálogo y reforzar los canales de comunicación entre ambos departamentos, ya que la pandemia exige analizar cada caso desde la perspectiva sanitaria, social y por supuesto educativa. La próxima semana comenzarán a funcionar las comisiones provinciales para analizar el absentismo en la escuela que, según la Xunta, es residual, aunque no da datos al respecto.

« A prioridade é garantir o dereito á educación»

Con respecto a la reunión entre Rodríguez y su equipo con Suanzes, en la misma «púxose de manifesto a prioridade é garantir o dereito á educación, xa que a escolarización é unha obriga para os nenos de entre 6 e 16 anos, agás casos xustificados desde unha perspectiva sanitaria». Se ratificó que los casos de no asistencia a clase «deben abordarse sempre desde un prisma sanitario, e estar avalados polos informes médicos correspondentes, na liña do expresado pola Avogacía do Estado».