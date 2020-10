La escuela concertada se moviliza contra la nueva norma educativa

Los reproches van desde que ese no era el foro ni el momento para decir algo así hasta que es una declaración de la «izquierda radical»

La inauguración del congreso nacional de Escuelas Católicas por parte de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, no fue ayer un mero trámite. La exconsejera vasca, que hasta ahora había mantenido una relación muy cordial y respetuosa con los centros concertados religiosos, aludió a una sentencia del Tribunal Constitucional para recordar que el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos no emana del artículo 27 de la Carta Magna. Dijo algo que ha repetido en muchas ocasiones y que es eje en el discurso a favor de la escuela pública: cuando el artículo 27 habla de «libertad de enseñanza» no se refiere a que las familias puedan escoger colegio sino a que el profesor tiene libertad de cátedra para dar clase y a que se puedan abrir centros educativos. La garantía del punto 3 del citado artículo («el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones») se consigue con la política de conciertos, estable desde su puesta en marcha (recordó más tarde que la media estatal es que el 32,8 % del alumnado estaba matriculado en colegios concertados en 1992, el mismo porcentaje que en el curso pasado).

