Sandra Fernández, pedagoga: «Con frío os rapaces estarán máis inquietos e distraídos»

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

redacción / la voz 24/10/2020 05:00 h

Preocupa entre os pais que o frío causado polas fiestras abertas nas aulas favoreza gripes e catarros entre o alumnado. Mais o malestar polas baixas temperaturas pode ter tamén repercusións na atención ou no aproveitamento co que sigan as clases. Explícao a pedagoga Sandra Fernández, que ademais achega algunhas ideas para facer fronte a esta situación excepcional.

-A nivel pedagóxico, estar incómodos e con frío pode influír nos rapaces?

-As técnicas de estudo xa din que para que os rapaces estean concentrados é importante que o ambiente non estea nin moi frío nin moi quente. E hai estudos que avanzan que se os rapaces pasan frío vai haber máis incidencias en termos de nerviosismo, inquedanza e máis distraccións. Iso é o que vai provocar nos rapaces, e canto máis pequenos, máis difícil vai ser para eles regular esas sensacións. Se teñen frío van ter máis gana de moverse. Se están incómodos, vailles ser máis difícil seguir unha clase todo o tempo.

-Que se podería facer?

-A ventilación vai seguir sendo necesaria, así que o primeiro é entender que se vemos aos nenos máis distraídos e nerviosos ten unha razón, a falta de confort. E logo hai que ver entre todos qué posibilidades hai para a situación sexa máis cómoda. Que hai que estar con abrigos? De acordo, pero optemos por cazadoriñas lixeiras, ou eses chalecos de pluma finiños que non pesan. Permitamos que os nenos teñan liberdade de movementos, non lles poñamos un abrigo ríxido.

-Avoga tamén por botarlle un pouco de imaxinación...

-Si, imaxinación ao poder. Por que non permitir que os pequenos leven un termo cunha bebida quente e a tomen durante a clase ou nos descansos? Nos países nórdicos, por exemplo, lévanse moito as infusións de xenxibre. Tomar algo quente axuda a que o corpo estea máis temperado para prestar atención.

-Outra opción é o movemento.

-Se é posible non estaría mal facer uns exercicios de quecemento cada certo tempo, cada un dende a súa mesa dirixidos polo profesor. Levantarse, mover un pouco os ombreiros, frotar as mans... Axudaría a paliar o frío e tamén as necesidades de movemento, sobre todo dos máis pequenos. Un par de minutos que tamén servirían como momento de distracción, axudando logo a reconducir a atención na aula.