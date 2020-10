La Xunta abre la lista de siete especialidades para que se apunten profesores interinos

La Conferencia de Decanos de Educación califica la decisión de contratar a no titulados como «una agresión directa a la profesión docente»

Galicia podría esquivar la polémica generada por la decisión de la Conferencia Sectorial de Educación de contratar como profesores a quienes no tengan el máster de Profesorado en este curso. El Comité Educativo, creado la semana pasada, se reunió hoy de urgencia y decidió que si Galicia necesita profesores extra, se echará mano de la lista de sustitutos y si esta se agotase, abrirían la opción a profesionales, primero a los que tienen el máster del profesorado y solo si no quedan inscritos con esta titulación se podría contratar, de forma excepcional y temporal, a quienes no cuenten con esta formación.

