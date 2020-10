Educación creará comisiones provinciales para seguir los casos de absentismo

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 21/10/2020 05:00 h

El Comité Educativo, creado por la Consellería de Educación para abordar la gestión de la pandemia en los centros escolares, anunció ayer que se está trabajando en la creación de comisiones provinciales de seguimiento ante posibles situaciones de absentismo vinculadas al covid-19.

No es una práctica en absoluto común, pero algunas familias, sobre todo entre aquellas que tienen una persona con enfermedades crónicas serias en casa, deciden no enviar a sus hijos pequeños al colegio en previsión de un posible contagio. Pero legalmente no pueden hacerlo: solo están exentos de ir a clase aquellos alumnos de «condición vulnerable», pero establecida por un certificado médico; en ese caso se puede optar por teledocencia o atención escolar a domicilio.

Al margen de estos casos contados, «os centros educativos teñen a obriga de documentar as faltas de asistencia a clase do alumnado», explican desde la Xunta. Si un niño diez días sin justificación durante un mes de curso, el colegio debe abrir un expediente de absentismo «seguindo o establecido no protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia do ano 2014».

El Comité Educativo analizó la situación y recordó que la Consellería de Educación «en liña coas recomendacións do informe da Avogacía do Estado, e atendendo tamén ás demandas dos centros» tendrá en cuenta todas as variables que poden concurrir en cada situación.

Por otra parte, el citado comité solicitará la elaboración «dunhas orientacións específicas de carácter técnico que permitan optimizar a ventilación dos centros escolares, e que deberán estar avaladas polas autoridades sanitarias en base aos criterios científicos». Se responde así a las peticiones de dotar las aulas de filtros HEPA para no mantener abiertas las ventanas durante le invierno, a la vez que se tienen en cuenta «as características tipolóxicas dos centros escolares».

Más de 600 casos

Finalmente, ayer el Sergas detectó un aumento de casos positivos de covid en la escuela gallega, hasta llegar a los 601 casos, con 22 aulas cerradas y dos colegios (de educación infantil, en Celanova y Barbadás).