«Son los niños los que nos dan lecciones»

La Voz de Galicia

A Coruña / La Voz 03/10/2020

Una niña de cinco años llora en la puerta del colegio. La mascarilla no permite ver el rictus de disgusto pero su quejido no deja lugar a dudas: está triste porque su amiga no entra con ella, que es de otra clase. Pero de la mano de la madre pasa al patio resignada, entre pucheros. No hay quejas ni pataletas o exigencias. Los ritmos del colegio han cambiado y todo es más rígido, pero los niños están dando una lección de obediencia, resilencia y generosidad.

Ramón París es uno de los maestros de los niños de cuatro años en el CEIP Raquel Camacho, un centro del barrio Agra-O Ventorrillo de A Coruña. Son muchas las diferencias entre este curso y los anteriores: «Está todo moito máis estruturado —explica— os rapaces non poden cambiar de actividade [trabajan por ámbitos, al estilo Montessori] cando queren, e coa súa ideade... teñen cousas, claro». Una de las habituales es que «ao final do día a algún se lle cae a máscara»; en clase ha hecho equipos de cinco niños que cuando comparten la mesa de actividades no llevan mascarilla; pero el resto del tiempo, sí. Ellos no se quejan, eso es sorprendente para los adultos: obedecen las normas, aprenden a poner y quitarse las mascarillas —«non é fácil para un rapaz desta idade»— y siguen las reglas.

Estas son sencillas y se repiten una y otra vez. Pero hay algunas que las tienen tan interiorizadas que apenas parece posible en un par de semanas: llegan a clase manteniendo las distancias en la entrada —van de la mano de la madre la mayoría, que asoma la cabeza a lo lejos para ver cómo entra su hijo en el aula— y se paran en la alfombrilla desinfectante, donde frotan los pies con exigencia y pasan rápidamente al hidrogel. Ninguno se olvida de este ritual.

No es que la clase que le ha tocado a Ramón sea especialmente tranquila: dos niñas del mismo grupo se pasan un rato bajo la mesa aprovechando que el profesor está entretenido —«unha delas é nova e lle costa un pouco máis», dice el maestro— y uno de los pequeños apenas se mantiene un rato en su sitio, pero en casi veinte alumnos el balance es abrumadoramente positivo.

«Estamos volviendo a mi infancia, cuando no teníamos nada para jugar»

Lo confirma Rosa Barreiro, directora del CRA Nosa Señora do Faro de Ponteceso y presidenta de la agrupación de CRA (unión de escuelas unitarias) de Galicia. Ella, con décadas de experiencia a sus espaldas, no se puede creer lo que está viviendo: «Estamos volviendo a mi infancia, cuando no teníamos nada para jugar y te inventabas mil historias». Y el cambio parece que no es del todo malo: «Antes tenían palas, cubos, triciclos... y no estaban conformes, pero ahora, que no les damos nada para jugar, se lo pasan fenomenal. Juegan al pilla-pilla con la rama larga de una hortensia, porque eso sí se lo dejamos hacer, y los mayores hacen casitas para los pájaros». En su escuela se ha retirado toda la decoración, que se limita a unos vistosos paraguas en el techo, y unos baúles en los que cada uno tiene guardados sus objetos.

La vida sigue una rutina muy estricta y solo si hace mucho calor, como a finales de septiembre, «les dejamos salir un poco fuera para que se quiten la mascarilla, de uno en uno, pero no pueden tocar nada, y yo los veo desde la ventana».

Rosa tiene claro que «los niños son muy generosos y nos dan lecciones cada día». De los miedos iniciales ahora queda la tranquilidad de que las cosas se hacen lo mejor posible: «Echamos de menos los abrazos —reconoce esta maestra— y en cuanto se cae uno voy corriendo a recogerlo y poder achucharlo un poco, pero estamos contentos porque vemos que las cosas son mejor de lo que pensábamos que serían».

«Recuperamos la palabra. Se ha retirado lo superfluo y ha vuelto el diálogo»

Lo mismo piensa Javier Rouco, profesor de infantil en el CEIP Rosalía de Castro, en la zona de Os Mallos-Sagrada Familia, también en A Coruña. Reconoce que al principio había incertidumbre y hasta miedo, y los niños «llegaron el primer día con los ojos muy abiertos y expectantes», pero la responsabilidad individual se ha impuesto y el resultado es excelente: «Recuperamos la palabra. Se ha retirado lo superfluo y ha vuelto el diálogo».

«El 90% del colegio sigue siendo igual y solo cambia un 10%»

Según lo ve, «el 90% del colegio sigue siendo igual y solo cambia un 10%», pero es que además el comportamiento de los pequeños lo pone muy fácil: «Ahora son los niños los que nos dan lecciones».

Los niños del Rosalía están acostumbrados a un ambiente sereno en clase, donde su profesor les enseña Filosofía, con prácticas sobre la escucha activa, el pensamiento, la reflexión. No es de extrañar que Javier crea que «decir qué tal es poca pregunta. Los profesores tenemos que hacer mejores preguntas».

«El apoyo de las familias ha sido total»

En su clase se habla mucho de sentimientos, emociones y deseos. Como los que piden quienes cumplen años sin poder soplar una vela: «Les pregunto qué quieren, qué piden, y van saliendo cosas... que el virus se haga más pequeño, que desaparezca...» porque los niños tienen claro que el virus es la amenaza, no las normas que les indican los mayores. Estos no solo son los profesores, sino también las familias, padres, madres y tutores: «El apoyo de las familias ha sido total», recalca Javier, quien reconoce que «en la reunión que tuvimos en julio, en el patio, entendieron perfectamente lo que estamos haciendo».

Faltar sin justificación un 10% del tiempo lectivo de un mes exige al colegio abrir un protocolo de absentismo

¿Hay familias absentistas en Galicia? ¿Padres que no envían a sus hijos al colegio por miedo al covid-19? Sí, las hay. Pero son una minoría que poco a poco va desapareciendo.

Hasta ahora se daba de forma aislada en infantil, donde la asistencia al colegio, siendo obligatoria —la etapa no lo es, pero si un alumno está matriculado tiene que acudir a clase— es más flexible por la propia edad de los niños. Muchos se pasan semanas acatarrados, enlazando una gripe con una gastroenteritis. La asistencia a clase es, por tanto, irregular, aunque la práctica totalidad de los alumnos acude diariamente al colegio.

1.500 colegios y ninguno cerrado

En primaria el absentismo se toma mucho más en serio, y este año no será diferente. «Sei dalgúns pais doutro colexio —reconoce Ramón París— que ao principio dicían que non ían levar aos nenos ao centro. Pero sobre todo o fixeron neses días de setembro». Hoy todos los niños están escolarizados. Por una parte porque «hai bastante tranquilidade, vese que as cousas se fan ben», y de hecho las cifras de positivos en covid se están estabilizando en la escuela gallega, donde de 1.500 colegios con por lo menos 10.000 aulas solo había ayer viernes 32 cerradas y ningún centro entero; de los 350.000 niños y jóvenes en clase, además de unos 40.000 profesores, hay 361 casos positivos.

«O medo ao covid non é un motivo para faltar á clase»

Pero no solo eso influye para que las familias dejen a sus hijos en clase. Rosa Mosteiro, la directora del CEIP Raquel Camacho, recuerda que «as familias tiñan medo pero o plan de acollida explicóuselles moi ben e iso as tranquilizou». Y añade: «O medo ao covid non é un motivo para faltar á clase». El alumno que no acuda tiene que contar con un certificado médico que justifique la medida, y si no lo tiene «nós temos a obriga de tramitar o protocolo de absentismo». Si un estudiante falta el 10% del tiempo de un mes a clase sin justificación, se abre el citado protocolo. Rosa Mosteiro explica que en su centro no se ha detectado ningún caso: «Ao contrario, non podo máis que agradecer o comportamento das familias, tanto no confinamento coma agora».