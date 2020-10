Educación permitirá salir del centro durante el recreo a los alumnos de bachillerato y FP

0

02/10/2020

Educación permitirá a los alumnos mayores de 16 años salir del centro educativo durante el recreo. Es una medida extraordinaria y puntual, «vencellada á pandemia» que exigirá la pertinente autorización. Para permitirla, «será requisito imprescindible a solicitude expresa, por escrito, por parte da dirección do centro á Xefatura Territorial correspondente, logo da aprobación da proposta por parte do Consello Escolar, que deberá ser informada pola Inspección Educativa». Como complemento a estas medidas, antes de que se adopten, el centro «deberá informar ao concello para contar co apoio das forzas e corpos de seguridade no control das inmediacións».

La decisión, recalcó el conselleiro, Román Rodríguez -que ya ha vuelto a la consellería de forma presencial, tras una cuarentena preventiva que tuvo que hacer en su domicilio-, tiene como objetivo «facilitar o mantemento da distancia de seguridade nos recreos en centros que, polas súas especiais características, por exemplo centros históricos, non dispoñen de espazos amplos abertos exteriores nos que gozar do tempo de recreo». De hecho, en muchos institutos y colegios concertados es habitual ver salir a los alumnos de bachillerato y FP a la hora del recreo, ya que los mayores de edad pueden hacerlo.

El anuncio de esta medida se produjo tras la reunión semanal del Comité Educativo, un grupo de 35 personas que, desde diferentes perspectivas de la educación y la sanidad, analizan la actualidad escolar gallega y toman decisiones para adaptarla a las condiciones de la pandemia.

Once casos más en un día y 5 escuelas cerradas menos

En este sentido, las cifras de contagios en las escuelas según el Sergas mantienen la tónica de estabilización que se ha visto durante toda la semana. Según la información facilitada hoy por Sanidade, en Galicia hay 361 personas de la comunidad educativa que han dado positivo en covid-19, y eso se traduce en 32 aulas cerradas. Hay que tener en cuenta que según los datos del jueves, un día antes, eran 350 y más clases, 37, las cerradas. El miércoles las cifras eran de 340 casos pero 45 aulas. Como se ve, el control de las aulas ha mejorado y no se necesita cerrar al mismo ritmo que antes, lo que no quiere decir que las cosas no cambien la semana que viene.

Los interinos sin máster se baremarán por la nota media de la carrera

Por otra parte, el martes se reunirá la mesa sectorial gallega, en la que está presente la consellería y los cuatro sindicatos con mayor implantación en la escuela pública (CIG, CCOO, ANPE y UXT) para estudiar la ampliación de las listas de interinos. Según el análisis de la situación que sindicatos y Administración hicieron ayer de forma conjunta, la idea es que se abran las listas en las especialidades de secundaria que están agotadas o a punto de hacerlo (sobre todo son de FP) y ahí se podrán anotar personas con y sin el máster de Profesorado. Según lo acordado, tendrán prioridad las que cuenten con el máster y el resto serán anotadas según la nota media de su carrera, un baremo objetivo. En caso de empate se aplicará el desempate por las letras del apellido que marca la Administración.