Galicia apuesta por la preferencia de máster entre los interinos y diseña formación urgente a los que no la tengan

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 25/09/2020 16:19 h

Galicia podría esquivar la polémica generada por la decisión de la Conferencia Sectorial de Educación de contratar como profesores a quienes no tengan el máster de Profesorado en este curso. El Comité Educativo, creado la semana pasada, se reunió hoy de urgencia y decidió que si Galicia necesita profesores extra, se echará mano de la lista de sustitutos y si esta se agotase, abrirían la opción a profesionales, primero a los que tienen el máster del profesorado y solo si no quedan inscritos con esta titulación se podría contratar, de forma excepcional y temporal, a quienes no cuenten con esta formación.

Formación de urgencia

Para garantizar una mínima adecuación de estos profesores de urgencia, la consellería pondrá en marcha a través del Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) en colaboración las facultades que hoy imparten el máster el diseño de una «formación pedagóxica específica para acceder de xeito puntual á docencia sen máster do Profesorado». Sería «unha preparación de curta duración, para que, de ser preciso contratar persoas sen máster do Profesorado, estas conten cunha capacitación pedagóxica e educativa ad hoc».

El conselleiro, Román Rodríguez, explicó en la reunión del comité que «Galicia non ten neste momento problemas para contratar profesorado, dado que os procesos selectivos dos últimos anos e a oferta pública de emprego garanten que hai profesorado ben formado e con coñecementos pedagóxicos». Solo puede darse a lo largo del curso algún problema en ciertas especialidades, fundamentalmente de la FP -algunas llevan una década sin abrir las listas para que se apunten interinos- y es para este contexto que se prevé una formación de mínimos.

Durante la reunión, Rodríguez, que dio cuenta de los acuerdos de la Conferencia Sectorial, partió de la base de que en cualquier caso las personas con máster del Profesorado tendrían prioridad sobre las demás: «O Ministerio explicou que, deste xeito, se podería contratar persoas que non conten co máster, sempre que cumpran todos os demais requisitos, e sempre e cando se esgotaran previamente as listaxes de persoas que si teñen esa titulación», dice la nota de la Xunta.

Acuerdo tomado en «un chiringuito»

Ya hay voces discordantes en la comunidad educativa. Julio Díaz, presidente de ANPE, explicó que este acuerdo debería tomarse en el seno de la mesa sectorial: «Lamentamos profundamente o grave desprezo feito á mesa sectorial e ao Consello Escolar de Galicia que os actuais dirixentes da Consellería tratan de marxinar creando entes e chiringuitos que nada teñen que ver cos lexítimos representantes do profesorado elexidos para defender os intereses dos mesmos fronte a unha Administración que os maltrata e vilipendia».

«Agresión directa a la profesión docente»

Los que sí están especialmente molestos con la decisión tomada ayer son los decanos de Educación. La entidad que los acoge -la Conferencia de Decanas y Decanos de Educación, que preside Carmen Fernández Morante, decana en la USC- ha publicado un comunicado en el que «manifiesta su profundo rechazo y perplejidad ante el anuncio realizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional que formaliza la contratación extraordinaria como funcionarios interinos docentes de personas que no cuentan con la titulación habilitante exigida por Ley».

Para los decanos, «el anuncio supone una agresión directa a la profesión docente», especialmente a las universidades y a los titulados y estudiantes del máster.

El grupo que lidera Fernández Morante recuerda que «lleva tres años promoviendo un conjunto de medidas para mejorar y elevar la formación y consideración social del profesorado manteniendo una interlocución directa y continuada con el ministerio, las comunidades autónomas, asociaciones de docentes y movimientos de renovación pedagógica». Un proceso que «ha generado grandes expectativas en la comunidad educativa que no se pueden ni se deben frustrar».

115.000 profesores con máster en cuatro años

Lo anterior explica su rechazo, pero su perplejidad la justifican los propios datos del Ministerio: «Según Educabase de julio del 2020 -dicen en su comunicado- cada curso se titulan del orden de 30.800 nuevos profesores y profesoras de secundaria. Desde el 2015 al 2019 se titularon en nuestro país 114.799 en todas las comunidades autónomas».

El argumento de que muchas comunidades tienen dificultades para encontrar profesores, dicen los decanos, tiene más que ver con «la falta de previsión y/o incapacidad de contratación y gestión de las listas de sustitución» y «no puede resolverse con medidas que devalúan la profesión docente y ponen en riesgo el derecho fundamental a recibir una educación segura y de calidad.