123 positivos en colegios gallegos en la última semana

26/09/2020

El sábado pasado, la Xunta informó de que en Galicia había 96 positivos en covid en las escuelas; ayer, casi una semana después, son 219 los que aparecen en el recuento. Y si se duplicaron los casos, también las aulas afectadas: de las 27 de hace una semana a las 54 controladas ayer.

Hay que tener en cuenta que en esta semana abrieron sus puertas las clases de secundaria, lo que supone unas 150.000 personas más. De hecho, del jueves al viernes se contabilizaron casos en dieciséis centros, de los que cinco eran de secundaria y dos concertados, que tienen aulas en todos los niveles. Las últimas localidades en la lista son: Sada, Ames, Boiro, Lugo, Bande, O Barco, Ourense, Marín, Sanxenxo, Vilanova de Arousa, Tui y Vigo; algunas ya tenían centros con positivos en covid.

Ya son 72 los municipios con centros afectados, y por áreas sanitarias, la de A Coruña es la más perjudicada, con 45 casos y 4 aulas cerradas, seguida de la de Pontevedra (41 y 10 aulas), Vigo (37 y 21 aulas), Santiago (37 y 5), Ourense (28 y 9), Lugo (25 y 4) y Ferrol (6 y 1). El número de aulas está vinculado sobre todo a la edad de los pacientes: cuanto más pequeños, más fácil es que se obligue al cierre de la clase.

Analizar caso a caso

La Abogacía del Estado concluye en un informe que la pandemia no ampara per se la conducta de las familias que decidan no llevar a sus hijos al colegio por temor al contagio, pero recomienda analizar «caso por caso» por si existiera una justificación del absentismo, ya sea por la evolución local de la pandemia o por razones de salud del menor o de familiares convivientes.

El informe apunta a que si la ausencia es injustificada, los colegios deben proceder «de inmediato» a la comunicación a la autoridad competente; los padres que crean que el centro educativo no es seguro pueden presentar un recurso.