Un nuevo positivo en el CPI As Mirandas de Ares

Ferrol 24/09/2020 11:09 h

El colegio CPI As Mirandas de Ares ha registrado un nuevo positivo en coronavirus. Según ha informado la directora, Blanca Cortizas, se trata de un alumno de sexto de Infantil. «O rapaz xa non veu ao cole o luns, fíxeronlle a PCR e o martes xa informaron de que dera positivo», explica Cortizas. Al tratarse de una clase de Infantil, el protocolo establece que todo el aula debe ser confinada, por lo que los alumnos de la clase del niño afectado ya no acudieron al colegio ayer, miércoles, y permanecen en casa en cuarentena preventiva.

Este nuevo caso se viene a sumar al de otro alumno del centro, de quinto curso de Primaria, que dio positivo en coronavirus el sábado pasado. Sanidade decidió aislar a cinco profesores y a tres de sus compañeros, los situados en un radio de dos metros en torno al pupitre del afectado, y someterlos a las pruebas de PCR. Según Cortizas, dos de los alumnos ya se han hecho la PCR (de los que uno ya ha dado negativo), y hoy mismo se le hará la prueba a otra estudiante. Con respecto a los cinco profesores, todavía se encuentran a la espera de conocer los resultados de las PCR a las que se sometieron en los últimos días.

Blanca Cortizas se mostró satisfecha por la gestión de este segundo caso por parte de la Xunta, ya que Sanidade enseguida les dio instrucciones sobre cómo actuar al respecto, al contrario de lo ocurrido con el primer caso.

Según el parte de Sanidad, en la comarca de Ferrolterra también hay ha detectado un positivo en el CPR Ayala y otro en el CEIP Piñeiros. Además, la Xunta contabiliza como positivos escolares dos casos en el más en el IES Leixa y en el CPI O Feal, aunque en estos dos casos de alumnos que todavía no se habían incorporado a las aulas.

Un niño de Primaria en el CEIP Piñeiros

En el caso del colegio de Piñeiros, el afectado es un niño de un curso de Primaria, que dio positivo el lunes pasado. Ese mismo día por la noche la familia informó a la dirección, que el mismo martes por la mañana se puso en contacto con la Xefatura Terriotirial de Sanidade para saber cómo actuar, y también llamó «una por una» a todas las familias de los alumnos de esa clase. Según explica la directora, Belén Franco, Sanidad le informó de que no era necesario tomar ninguna medida ni aislar a ningún alumno o profesor, puesto que, a la hora de localizar a los contactos estrechos, «el protocolo toma como referencia los dos días anteriores al día en el que el alumno dio positivo, y se dio la circunstancia que en este caso este caso fueron el sábado y el domingo, cuando el centro permaneció cerrado».

A pesar de ello, las familias de los alumnos de la clase del niño afectado decidieron voluntariamente no mandarlos a clase por precaución, y ninguno de ellos fue al colegio ni ayer, miércoles, ni hoy, jueves. Belén Franco quiere lanzar un «mensaje de tranquilidad y confianza» a todos las familias del colegio, pues en todo momento el centro «ha seguido las directrices dictadas desde Sanidad».