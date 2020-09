Malestar en las redes por la apertura de listas de sustitutos sin necesidad de máster

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 24/09/2020 20:23 h

Una de las medidas anunciadas por Isabel Celaá dice que, de forma excepcional y temporal, las administraciones pueden incluir en la lista de sustitutos a personas que no tengan el máster de profesorado. Esta frase ha levantado ampollas en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay especialidades que llevan años sin abrir las listas y ahora se pueden apuntar a ellas quienes tengan máster y quienes no lo tengan, y todos en igualdad de condiciones, cuando el máster ofrece una mejor garantía de desarrollo didáctico de la materia y ha supuesto un gasto en tiempo y dinero para el aspirante, que debería tener prioridad, o al menos así lo piensan muchos.

Especialidades en ESO y bachillerato con menos inscritos Portugués 15 Relixión Evanxélica 20 Grego 41 Latín 43 Alemán 46 Francés 48 Relixión Católica 66 Filosofía 67 Informática 99 Lingua Galega 116 Música 161 Física e Química 163 Lingua Castellana 175

¿Esto afecta en algo a Galicia? Según se puede consultar en la propia web de la consellería, en general en la educación secundaria más generalista (ESO y bachillerato) solo hay unas pocas especialidades que tienen una reserva escasa de profesores interinos. En Portugués hay 15 personas, 20 en Relixión Evanxélica o 41 en Grego. Claro que en general tampoco hay mucha demanda de estas especialidades (en Grego hay 52 interinos ocupados). Pero otra cosa son las escuelas de idiomas, las especialidades de música o las de FP; ahí sí se pueden ver listas muy escasas (4 en Xaponés o 7 en Ruso), pero en algunos casos se trata de especialidades que hace años que no convocan a los aspirantes. Con esta propuesta de Celaá, tener o no el máster de Profesorado no supondría diferencia para quienes se apunten.

Desde el sindicato ANPE se ha recalcado este hecho, y se considera inaceptable que no se distinga entre un docente con formación didáctica y otro sin ella. Además, alertan de que con la edad media del profesorado gallego, la situación cómoda de algunas especialidades se puede convertir en un problema cuando empiecen las bajas por enfermedad o la exención de presencialidad.

La educación primaria en cambio, no tiene ese problema en Galicia. Hay 1.415 aspirantes a maestros de educación infantil sin plaza, 937 a profesores de primaria, e incluso en especialidades como Inglés o Educación Física hay 354 y 221 parados en la lista.

En secundaria generalista las listas que más inscritos tienen son: Debuxo, con 457; Xeografía e Historia, 456; o Bioloxía e Xeoloxía, con 366.