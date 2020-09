En casa o en el instituto, las horas de clase semanales deben ser las mismas

0

Nada de actividades complementarias. Ni de jornadas de estudio. Si un alumno tiene que quedarse en casa por una cuarentena o porque pertenece al turno virtual en los cursos semipresenciales debe tener exactamente las mismas horas lectivas que si estuviese en el aula física; eso en Galicia son sobre 30 horas semanales. Así lo dejó claro ayer la ministra de Educación, Isabel Celaá, tras la Conferencia Sectorial de Educación con todos los consejeros del ramo: «Hemos reiterado la obligatoriedad de la formación a tiempo completo y en las mejores condiciones». Aceptó la ministra que estos días tal vez haya habido algún problema en ese sentido, pero zanjó tajante: «En quince días está cuestión debe estar resuelta».

La semipresencialidad en Galicia solo se puede aplicar a los alumnos de bachillerato y FP; a nivel estatal el acuerdo de mínimos exige que deben ser estudiantes de al menos 3.º de ESO los que se queden en casa por falta de espacio en los centros. Por el momento no hay cifras oficiales de cuántos centros gallegos han optado por esta modalidad, pero se calculan que no pasarán de 20. Uno de ellos es el IES Sánchez Cantón de Pontevedra, adonde los estudiantes de bachillerato solo irán tres horas al día, y por la tarde: de 15.30 a 18.30 una semana, y de 18.30 a 21.30 la siguiente. Las familias de los alumnos se quejan de que este horario es la mitad del tiempo oficial, y ahora la ministra de Educación les da la razón. Es de suponer que la Inspección debe encargarse de comprobar que se cumplen las normas.

Las exigencias del horario deben seguirse en todas las etapas, y la ministra lo dijo pensando en los alumnos que tienen que quedarse en casa por cuarentena, ya sea de forma individual o como la totalidad del aula. En ese caso, el centro debe garantizar que todos los alumnos pueden seguir el desarrollo de las clases. Para eso, recordó que el Gobierno central ha creado una bolsa de 500.000 dispositivos digitales para la entrega o préstamo a alumnos que no cuenten con un sistema propio de conexión.

En Galicia, la Xunta cuenta con 55.000 dispositivos de préstamo. Lo explicó ayer el presidente, Alberto Núñez Feijoo, tras el Consello, al presentar el Plan de continxencia para a Ensinanza non presencial e Semipresencial: «Estamos a falar dun plan para estar preparados para calquera situación que obrigue a suspender a educación presencial».

De los dispositivos disponibles, 20.000 se reservan para el alumnado con más necesidades económicas y 34.000 son del programa E-Dixgal. Este se ha ampliado en el curso actual con 10.000 nuevos equipos, lo que ha supuesto un desembolso de 5,3 millones de euros.

Compra de más ordenadores

Además, Galicia acaba de aprobar la firma de un convenio con el Ministerio de Educación por importe de 8,5 millones de euros para adquirir 17.000 ordenadores portátiles, a los que se sumarán 3.000 comprados en exclusiva por la Xunta: 1.000 de manera inmediata y 2.000 que estarán listos a lo largo de este primer trimestre.

La dotación de dispositivos se completa con el plan de formación de los docentes, con el objetivo de que todos conozcan y manejen las aulas virtuales de sus respectivos centros, y dispongan de recursos suficientes para la enseñanza virtual, incluso como apoyo de la tradicional, sin que sea necesario un confinamiento para desarrollarla.

Malestar en las redes por la apertura de listas de sustitutos sin necesidad de máster

Una de las medidas anunciadas por Isabel Celaá dice que, de forma excepcional y temporal, las administraciones pueden incluir en la lista de sustitutos a personas que no tengan el máster de profesorado. Esta frase ha levantado ampollas en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay especialidades que llevan años sin abrir las listas y ahora se pueden apuntar a ellas quienes tengan máster y quienes no lo tengan, y todos en igualdad de condiciones, cuando el máster ofrece una mejor garantía de desarrollo didáctico de la materia y ha supuesto un gasto en tiempo y dinero para el aspirante, que debería tener prioridad, o al menos así lo piensan muchos.

Especialidades con menos inscritos Portugués 15 Relixión Evanxélica 20 Grego 41 Latín 43 Alemán 46 Francés 48 Relixión Católica 66 Filosofía 67 Informática 99 Lingua Galega 116 Música 161 Física e Química 163 Lingua Castellana 175

¿Esto afecta en algo a Galicia? En general, en la educación secundaria más generalista (ESO y bachillerato) solo hay unas pocas especialidades que tienen una reserva escasa de profesores interinos. En Portugués hay 15 personas, 20 en Relixión Evanxélica o 41 en Grego. Claro que en general tampoco hay mucha demanda de estas especialidades (en Grego hay 52 interinos ocupados). Pero otra cosa son las escuelas de idiomas, las especialidades de música o las de FP; ahí sí se pueden ver listas muy escasas (4 en Xaponés o 7 en Ruso), pero en algunos casos se trata de especialidades que hace años que no convocan a los aspirantes. Con esta propuesta de Celaá, tener o no el máster de Profesorado no supondría diferencia para quienes se apunten.

Desde el sindicato ANPE se ha recalcado este hecho, y se considera inaceptable que no se distinga entre un docente con formación didáctica y otro sin ella. Además, alertan de que con la edad media del profesorado gallego, la situación cómoda de algunas especialidades se puede convertir en un problema cuando empiecen las bajas por enfermedad o la exención de presencialidad.

La educación primaria en cambio, no tiene ese problema en Galicia. Hay 1.415 aspirantes a maestros de educación infantil sin plaza, 937 a profesores de primaria, e incluso en especialidades como Inglés o Educación Física hay 354 y 221 parados en la lista.

En secundaria generalista las listas que más inscritos tienen son: Debuxo, con 457; Xeografía e Historia, 456; o Bioloxía e Xeoloxía, con 366.

La selectividad de este curso será muy parecida a la de julio pasado

En la Conferencia Sectorial de Educación se tomaron una serie de acuerdos, además del citado sobre el horario íntegro de clases. El más destacado puede ser la previsión desde ya sobre la selectividad del curso 2020/21. La ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró ayer que se van a adaptar las pruebas de acceso a la universidad (en Galicia se denominan ABAU) en la misma línea que las del pasado julio. Así, se ampliará la optatividad de los diferentes exámenes para no perjudicar a los alumnos que por diferentes motivos no hayan podido abordar una parte del temario.

En ese sentido, Celaá también anunció que en breve saldrá normativa adecuada para la adaptación de las programaciones didácticas, para que sean más ágiles. El currículo español es de los más densos y repetitivos del entorno y el confinamiento del último trimestre del curso pasado ha impedido completarlo; además, este año hay que prever confinamientos parciales y por tanto una mayor lentitud en avanzar en la programación; el currículo se tiene que centrar en lo esencial.

Otros acuerdos tomados ayer van para atender cuestiones prácticas como la adaptación de las prácticas en FP: como el curso pasado, serán las horas mínimas y se podrán integrar esas horas en un módulo de proyecto (teórico).

También se ha dedicado un espacio del acuerdo a hablar del alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales. Para atender a estos estudiantes, Isabel Celaá recordó que se destinarán 40 millones de euros al programa PROA plus para clases de apoyo.

Y en la conferencia también se insistió en la recogida sistemática de información. «Hay que unificar la información y conocer las buenas prácticas que se hacen en los diferentes centros», dijo.

El 95,5% de los centros están libres de covid

Los ministros y los consejeros de Educación y Sanidad de toda España valoran positivamente el inicio de curso: «Los centros educativos no son un lugar de contagio», dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aunque no negó que «se detectan casos», pero propios de la zona donde está cada colegio , porque los «centros son lugares de detección precoz».

Isabel Celaá recalcó que «el objetivo común que nos habíamos propuesto, que es abrir la escuela, se ha cumplido». Más de 8,2 millones de alumnos están en sus aulas atendidos por 700.000 docentes en más de 30.000 centros. «No hay riesgo cero pero el 95,5 % de los centros no han tenido casos de covid», añadió.

Los casos positivos son, explicaba Celaá, inevitables pero según lo que recogió de la charla con los consejeros «los casos positivos son generalmente de un alumno, a veces de un docente». A día de hoy y según los datos de las propias comunidades hay 2.852 aulas en obligado confinamiento, pero en España se contabilizan más de 380.000 grupos, y por lo tanto los afectados suman el 0,73% del total.

199 positivos en Galicia

A la vez que la ministra de Educación hablaba de las aulas cerradas en España, Sanidade actualizaba la lista gallega. Ayer había 199 casos positivos en los centros educativos y 53 aulas cerradas. Esto supone un incremento de casos de 23 y de escuelas de 4 con respecto al miércoles.