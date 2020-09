Ya hay 161 positivos en covid en los colegios y guarderías de Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 22/09/2020 19:29 h

Los contagios de covid-19 en los centros escolares gallegos no hacen más que aumentar en las últimas horas. El sábado pasado, la Xunta informaba que había registrado 96 positivos en los colegios y escuelas infantiles; hoy son 161 las personas con coronavirus, y se ha pasado de 27 a 35 aulas cerradas. El número de aulas no ha crecido al mismo ritmo que los contagios porque muchos de estos nuevos pacientes eran contactos de otro anterior del mismo aula. La extensión de las pruebas PCR provoca un aumento de los casos, a lo que hay que sumar nuevas detecciones.

En cualquier caso, algunos centros se sorprenden al verse en la lista de Educación, como en el colegio Alborada de A Coruña, que está en la lista facilitada por Sanidade hoy mismo con un caso y dos aulas cerradas, pero desde el centro se advierte que no tienen aulas cerradas: «Unha vez máis non se nos notificou que teñamos ningún aula pechada -explican en su página web-. No caso de que houbese cambio, informariamos ás familias a través do abalar e a web».

Escuelas infantiles

Las escuelas infantiles son unos de los centros más afectados, ya que resulta imposible que niños tan pequeños mantengan la distancia de seguridad. Por eso se ha optado por los grupos burbuja, para aislar los casos en grupos pequeños.

Se registraron dos positivos en las escuelas infantiles: Kid's Garden (A Coruña), y otros dos con la consecuencia de cerrar el aula en Salgueiriños y Gaioso, ambas en Santiago. Las escuelas con un caso positivo son: Mariñas (Monte Alto, A Coruña), Mera (Oleiros), Arzúa, Praia Xardín (Boiro), Pontiñas (Lalín), Cativos (Conxo, Santiago), Rianxo, Casa do Mar (Marín), Sek Atlántico (Poio). Tienen un positivo y han tenido que cerrar el aula afectada las escuelas Dalila (Marín), A Parda (Pontevedra), Vilaboa, Cotobade Tenorio (Cerdedo-Cotobade), Nigrán, Lacaba (Vigo), Laíño (CRA Dodro).

En los colegios

El colegio privado Calasancio, de Pontevedra, es hasta ahora el más afectados, con 6 positivos y el centro cerrado, aunque esta semana ya está volviendo a la normalidad; el María Auxiliadora de Vigo tiene 4 casos y hay tres en el Franciscanos de Lugo y en los CEIP Pedrouzos (Brión), As Gándaras (Lugo) y Fernández Latorre (A Coruña), donde se cerró un aula.

Se dan más casos de centros con dos positivos. En estos se han comprobado dos contagiados y ha supuesto el cierre de un aula: los CEIP Rosalía de Castro (Padrón), Ramón de la Sagra (A Coruña); y el privado Santo Ángel (Ourense). Con dos positivos y dos aulas están los CEIP Barcelos (Pontevedra), Outeiro das Penas (Redondela) y Pintor Laxeiro (Vigo); en el CEIP Calvo Sotelo (O Carballiño) se cerraron tres aulas.

Han tenido dos casos, pero sin necesidad de confinar a los estudiantes de ninguna clase: los privados Maristas y Afundación, en A Coruña; La Inmaculada (Lugo); Padre Feijoo Zorelle y San José, ambos en Ourense; y el centro de educación especial Aceesca (O Porriño); y el CEIP Castelao (Rianxo).

Con un positivo y un aula cerrada están los CEIP Rosalía de Castro (A Coruña), Netoma-Razo (Carballo), Arzúa, Magaláns-Dorrón (Sanxenxo) y O Cantel (Foz); y los privados Sagrado Corazón de Pontevedra, San Francisco en Vilagarcía y Mariano de Vigo.

Lo más frecuente es tener un positivo, pero sin confinamiento. Es lo que le ocurre a los CEIP Zalaeta, Alborada y María Barbeito, en A Coruña; Ponte dos Brozos (Arteixo), Juana de Vega (Oleiros), Eladia Mariño (Cabanas), Wenceslao Fernández Flórez (Cambre), A Cristina (Carballo), Eugenio López (Cee), Teixeiro (Curtis), Xesús Golmar (Lalín), Vite (Santiago), Barrié de la Maza (Santa Comba), Igrexa-Calo (Teo), Xoán de Requeixo (Chantada), Ricardo Gasset (O Incio), Concepción López Rey (Baleira), Quins (Melón); O Couto, Mestre Vide e Irmáns Villar, en Ourense; Noalla-Telleiro (Sanxenxo), Cruceiro (Sanxenxo); en Pontevedra, los de Marcón, A Xunqueira N.º 1, San Benito de Lérez y Cabanas; Pedro Caselles Beltrán y Sobrada, en Tomiño; Pena de Francia (Mos); en Vigo los de Castelao, A Doblada, Lope de Vega; Belsar y Fontes-Baíña, en Baiona. Y a los colegios privados con un caso son: Obradoiro y Salesiano San Juan Bosco (A Coruña); Rial (Cee), Andaina (Culleredo), Alaya (Narón), Emma (Santiago), Sagrado Corazón (Ribadeo), María Inmaculada (Verín) y Estudio (Nigrán); María Auxiliadora, Divina Pastora y Santa María (Maristas) estos tres en Ourense; Alba, El Pilar, Las Acacias-Montecastelo, Miralba y Losada, en Vigo. También ha habido un caso en los centros de educación especial Duques de Lugo- Aspanaes (Santiago), Ilustre Mestre (Ourense); el Santa María de Lugo, con un aula cerrada;

En centros de secundaria

El virus se ha detectado igualmente en centros de educación secundaria y superior con un positivo en: CIFP Ánxel Casal- Monte Alto (A Coruña) y A Granxa (Ponteareas); los IES Agra do Orzán (A Coruña), Leixa (Ferrol), Fene, Isidro Parga Pondal (Carballo), Milladoiro (Ames), Macías o Namorado (Padrón), Laxeiro y Ramón María Aller (Lalín), Pintor Colmeiro (Silleda), García-Barros (Silleda), Poeta Díaz Castro (Guitiriz), Xograr Afonso Gómez (Sarria), O Couto (Ourense), Frei Martín Sarmiento (Pontevedra); los CPI O Cruce (Cerceda), As Mirandas (Ares), O Feal (Narón), Fonte Díaz (Touro), Dr. López Suárez (O Saviñao), Padrenda-Crespos (Padrenda, con un aula cerrada) y Alfonso VII (Caldas de Reis); y la escuela de diseño EASD Ramón Falcón (Lugo).