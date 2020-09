Román Rodríguez anuncia el refuerzo de 850 profesores para secundaria

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 16/09/2020 14:04 h

El comité clínico de expertos sanitarios de Galicia se reunió ayer y tuvo un importante componente de educación. Tras la reunión, los dos conselleiros, Julio García Comesaña (Sanidade) y Román Rodríguez (Educación) presentaron las novedades. Y ahí Rodríguez aprovechó para anunciar que los institutos tendrán un refuerzo de 847 profesores para atender los desdobles necesarios por culpa del covid-19. Esta cantidades se suma a los 260 ya previstos como incremento natural, y a los 240 nuevos esperados en infantil y primaria, así como los 543 de apoyo del programa ARCO (un segundo profesor de apoyo en el aula) para primaria y secundaria; en total, 1.890 profesores más este curso. «Hai un enorme esforzo dos profesionais e orzamentario da sociedade galega, que é necesario neste contexto», resumió.

Según dijo el conselleiro, ahora mismo hay 360 centros de secundaria que ya tienen en su programa informático la inclusión de los nuevos docentes, y el viernes estarán los destinos definitivos. De esta manera, los equipos directivos se pueden poner a trabajar ya en la concreción de horarios y calendarios. Aprovechó para agradecer la «sobredose» de trabajo que los directivos han tenido estos días, de la que culpó a los ministerios de Educación y Sanidad por el protocolo aprobado el 28 de agosto, y que en Galicia se trasladó a normativa propia el día 31 de ese mes. No hizo mención al protocolo de la Xunta (del equipo anterior en Educación) del mes de julio, en el que no se preveía un escenario de contagios y solo se consideraba la distancia de un metro entre pupitres al inicio del curso en secundaria.

Recordó que además de los desdobles de las aulas para que la distancia entre alumnos sea de 1,5 metros, los centros pueden utilizar otras medidas según sus necesidades: semipresencialidad en las etapas no obligatorias (bachillerato y FP) y colocación de mamparas protectoras. Sobre estas, que son bastante polémicas entre los profesores, Rodríguez dijo que «o seu uso, xunto coa máscara e o metro de distancia, está avalado polo comité clínico, e preparado para o uso nos talleres de FP, nas aulas de informática, nos comedores e nalgunhas aulas...», dejando entrever que se considera un recurso complementario.

29 positivos, 11 aulas y un colegio cerrados

En cuanto a los rebrotes en las aulas, primero consideró que el inicio de curso «foi cunha relativa e xeneralizada normalidade» y rebrotes «están xurdindo en toda España, esta situación se reproduce en todas as comunidades autónomas». En Galicia, «a día de hoxe, en infantil e primaria son 29 as persoas con positivos confirmados», que supusieron el cierre de 11 aulas y de 1 colegio y fue el conselleiro de Sanidade el que, a preguntas de los periodistas, estimó que la mitad de estos casos se dan en alumnos y la otra mitad, en trabajadores de los centros (sean docentes o no). Rodríguez pidió prudencia al comunicar los datos porque «unha poboación de máis de 220.000 personas todos os días interactúa nos centros educativos» y el cierre de 11 aulas no es significativo: «Temos que poñer as cousas en escala, tratar esta información con prudencia e respeto», recalcó.