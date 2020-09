Isabel Celaá: «Tenemos 28.600 centros y hay incidencias en 53. El balance hoy es muy positivo»

0

Redacción / La Voz 10/09/2020 11:10 h

Isabel Celaá ha estado esta mañana en La hora de La 1 para hablar del inicio de curso. Ante la pregunta de la periodista Mónica López de qué balance hace la ministra de Educación sobre el inicio de curso, la titular de la cartera no lo dudó: «Es un balance muy positivo. En España tenemos 28.500 centros educativos y ayer se habían registrado 53 incidencias». Entiende Celaá que «la educación on line no sustituye a la presencial pero nos ha ayudado, especialmente entre los mayores» y recalca que en caso de que un alumno dé positivo en coronavirus o esté en cuarentena tiene que seguir el desarrollo del curso desde casa, porque ya desde marzo hay la consigna de que «todos los centros educativos identifiquen a los alumnos que están desconectados».

Recordó en este sentido que será inevitable que haya contagios, pero apostó por limitarlos al máximo: «Los niños además de ir al colegio tienen una vida social. Recomendamos que sea lo más acorde con los grupos estables en el colegio» y así minimizar el peligro. No cree que se vayan a generalizar las PCR entre los alumnos más allá de los casos con síntomas o los cercanos a positivos.

«No hay alternativa a la escuela, solo la exclusión»

Sobre las declaraciones de Díaz Ayuso sobre que a final de curso el 80 % de los estudiantes habrán estado en contacto con el virus, Celaá dijo no querer comentarlas aunque no le parecen «adecuadas para el momento que estamos viviendo, que es necesario animar a las familias a que confíen en la escuela», y recalcó: «No hay alternativa a la escuela, solo la exclusión». Y aunque reconoce que hay familias que no quieren llevar a sus hijos al colegio, está segura que son «absolutamente minoritarias» y cree que merecen disponer de toda la información.

«Somos dos partidos distintos pero llegamos a una síntesis eficaz»

Lo que no pudo concretar es cómo se apañarán laboralmente los padres cuando un hijo tenga que cumplir la cuarentena, aunque cree que «enseguida habrá medidas claras». Sí incidió en que los progenitores de un menor contagiado tienen baja médica laboral. Y ante la insistencia de los periodistas sobre las dos sensibilidades que hay en el Gobierno, Celaá no lo negó: «Que hay dos sensibilidades en el Gobierno es público y notorio, somos dos partidos distintos» pero «siempre llegamos a una síntesis eficaz».