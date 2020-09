La Xunta activa un plan de contingencia para dar enseñanza semipresencial en secundaria

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 09/09/2020 19:08 h

A unas horas del inicio de curso, el repescado conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha reunido esta tarde al Consello Escolar de Galicia en una asamblea definida por la crisis sanitaria del covid-19, tanto que a la misma acudió Julio García Comesaña, recién nombrado conselleiro de Sanidade.

Son muchas las novedades que se están dando a conocer en la asamblea, pero tal vez la más importante sea el plan de contingencia de la enseñanza semipresencial, pensada para los alumnos de secundaria. Y es que el cambio a última hora de la normativa para el regreso a las aulas ha provocado un verdadero terremoto en los institutos gallegos: los alumnos no caben en los centros si se mantiene el 1,5 metros de distancia entre estudiantes en el aula. Hay que recordar que en julio la consellería decía que la distancia de seguridad de los alumnos, sentados, sería de 1 metro entre cabezas; pero llegó septiembre y ese metro aumentó un 50%, y los 30 estudiantes que hay por aula en ESO, FP y bachillerato en Galicia simplemente no caben en la clase si las mesas se sitúan a 1,5 metros. Pero lo grave es que en muchos centros los alumnos no caben ni habilitando los espacios comunes. Hay ayuntamientos que ofrecieron instalaciones, pero a veces estas se encuentran lejos de los centros educativos, lo que dificulta el acceso para alumnos y profesores, por no hablar de que no cumplen las condiciones mínimas para acoger a los menores; tal vez si esta medida se hubiese tomado antes del verano había tiempo para hacer las obras necesarias de acondicionamiento, pero ahora es impensable.

Ante esta situación, hay tres opciones: hacer turnos de tarde para aprovechar las aulas doblemente; optar por que parte del alumnado se quede en casa (de forma rotativa) y siga la clase desde su hogar de forma telemática; o colocar mamparas en las aulas. Esta última es también una propuesta de la propia Xunta, ya que si se ponen estas protecciones no hay que cumplir el 1,5 metros de distancia en el aula. Pero como es una práctica complicada para ser generalizada, el equipo de Román Rodríguez ha optado por diseñar un plan de semipresencialidad. Este se podrá desarrollar solo en secundaria (es casi seguro que en bachillerato y FP) y en los centros que no tengan suficiente espacio.

Las medidas anunciadas por el conselleiro van mañana al Consello da Xunta, y también anunció que en menos de quince días habrá una reunión estatal de la conferencia sectorial de educación con responsables de Sanidad.

El Consello Escolar de Galicia tiene carácter consultivo y se convoca un par de veces al año, casi por protocol, y pocas veces sus resoluciones tienen más peso que una consideración moral. Pero es objetivamente el organismo más integrador de la comunidad educativa: 51 miembros de la administración educativa, la local, organizaciones empresariales, universidad, movimientos pedagógicos, sindicatos de profesores, colegios privados, personalidades, personal de administración y servicios y asociaciones de familias.

Mañana empieza el curso para los de 4 años, y los de 1.º, 2.º y 3.º de primaria

Mañana empieza el curso para los alumnos de cuatro años (infantil) y de 1º, 2º e 3º de primaria, así como para los de educacion especial. Los más pequeños, los de tres años, que se estrenan en los colegios de los mayores, no entrarán en horario habitual sino que suelen hacer programas de adaptación. Será el viernes cuando se incorporen a las aulas los mayores de infantil (5 años) y los de primaria, los de 4.º, 5.º y 6.º. En el caso de los estudiantes de secundaria, el acceso también será escalado: el miércoles 16 entrarán los de 1.º y 2.º de ESO, y los de 1.º de bachillerato y FP (ciclos medios y superiores); el 17 acuden los de 3.º de ESO y los de 2.º de bachillerato y FP media y superior; y finalmente, el día 18 viernes entran los de 4.º de ESO y todos los de FP básica.