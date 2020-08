Los sindicatos educativos posponen la huelga prevista en Madrid como «voto de confianza» ante el nuevo plan de vuelta a clase

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

26/08/2020 17:37 h

Los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y STEM han acordado este miércoles posponer la huelga que tenían prevista en el sector educativo coincidiendo con el inicio de curso, como «voto de confianza» a la Comunidad de Madrid, que el martes presentó su nuevo plan estratégico para la vuelta a las aulas.

El documento recoge varias de las peticiones de las asociaciones sindicales. La secretaria general de Enseñanza de UGT Madrid, Teresa Jusdado, destacó a la vuelta escalonada a las aulas, al ser una forma de permitir que «se implementen todas las medidas del plan de retorno seguro». De ahí que trasladen a los días 22 y 23 de septiembre los paros inicialmente previstos para el 4 de septiembre en las escuelas infantiles, el 8 en infantil, primaria y los centros de Educación Especial, el 9 en secundaria y FP y el 10 de manera conjunta en todos los niveles educativos no universitarios. Es decir, la convocatoria de huelga no está anulada, y se activaría para esas fechas de final de septiembre si la Comunidad de Madrid no pusiese en marcha los cambios prometidos.

En un comunicado conjunto, los sindicatos apuntan que no se cumplen aún todas sus reivindicaciones, pero que el plan del Ejecutivo madrileño sí contempla «mejoras sustanciales en muchos puntos de las exigencias de las organizaciones». Eso sí, deslizan que, en su opinión, «la credibilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid es escasa dada su constante improvisación, retraso en tomar medidas y a que anteriores anuncios luego no se han plasmado en la realidad»

Las cuatro organizaciones insisten en que los profesores necesitan que las medidas «se hagan efectivas de inmediato y se organicen de forma adecuada» para que los centros tengan tiempo para planificarse «adecuadamente».