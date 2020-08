Vota y opina: ¿Qué crees que ayudaría a hacer la vuelta al colegio más segura?

La Xunta mantendrá la ratio de 25 alumnos por aula y el uso obligatorio de la mascarilla en clase

Clases presenciales, uso obligatorio de mascarillas y ratios que no rebasarán nunca los 25 alumnos por aula (la ratio legal). Son las características que el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijoo, dio el pasado jueves para el nuevo curso escolar, sobre cuyo inicio, previsto inicialmente para el 10 de septiembre en infantil y primaria, y para el 16 en secundaria, bachiller y FP, no ha dejado de preguntarse en las últimas semanas.

«Nós queremos empezar o curso no mes de setembro. Esa é a nosa decisión, cremos que debemos facelo ou, polo menos, debemos intentalo», manifestó Feijoo, sin llegar a citar las fechas exactas. Sí puso día a cuándo se conocerá la última redacción del protocolo de vuelta a clase. Será el lunes siete de septiembre e incorporará, dijo, las propuestas salidas tanto de la reunión del Ministerio de Educación con los consejeros del ramo que se celebrará este jueves, como de la Conferencia de Presidentes que abordará el inicio de curso. «A partir do luns día sete ata que empecen as clases a dar moitísima información a todos os pais e a todas as nais e sobre todo a todos os grupos de profesores (...) o que non queremos é perder o tempo e dicir unha cousa para acabar matizándoa, polo que cando teñamos o protocolo definitivo, trasladarémolo de inmediato», señaló el presidente en funciones, que insistió en que deben fijarse criterios unitarios para todo el país.

Seguir leyendo