Mascarillas en el cole: esto es lo que harán otras comunidades

Entre 3.000 y 4.000 trabajadores de la vendimia se someterán a pruebas. La Xunta impone mascarillas obligatorias en los colegios

Los datos del coronavirus han mejorado durante los últimos tres días, con una caída en el número de contagios, y por lo tanto de la incidencia acumulada, pero todavía hay que ser prudentes en la evolución del brote del área de A Coruña. La caída de la incidencia acumulada en los últimos tres días a 44 casos por cada 100.000 habitantes y la reducción de la tasa de casos huérfanos (es decir, que no se pueden atribuir a una cadena de contagio concreta) de un 18 a un 8 % -aunque sigue siendo un dato preocupante- da un mínimo de tranquilidad, como la da el hecho de que no se ven trazas de que el brote se esté trasladando a otras zonas de la provincia o de Galicia. Con todo, el virus sigue ahí y no hay que bajar la guardia.

