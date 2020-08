Galicia tiene «virus matemático» Jóvenes de diferentes perfiles crean una cuenta en las redes sociales para que no se olvide lo divertido que son los números

Un grupo de jóvenes ha decidido contagiar del virus matemáticos a sus amigos. Con su lenguaje, con sus métodos. La creación se llama Virus Matemático y nació, de forma premonitoria, en febrero de este año.

Lo interesante de esta iniciativa es que se ha ido extendiendo entre jóvenes que no se dedican profesionalmente a las matemáticas, al menos no necesariamente. En Galicia el impulsor se llama Blas Méndez, es de Pobra de Trives y estudia un ciclo de FP superior. Él se ha unido al grupo porque cree que «as matemáticas non só é aprobalas, son útiles toda a vida e non podemos esquecelas».

A través de las redes cuelgan acertijos y otros juegos, recuerdan fechas o animan a que se piense con mentalidad matemática: «Ir á compra e endenter como funciona un desconto» es pensar de forma matemática, igual que comprender «por que sabe o móbil que estiveches nunha zona determinada». Los números nos rodean «e ai xente que pensa que é cousa do colexio».

Precisamente en la escuela, dice Méndez, es donde muchas personas se vacunan contra las matemáticas, y no en el buen sentido: «Recordo que sendo cativo tiña moita teoría, teoría que tiña que aprender ao pé da letra. Eu non tiña problemas coa práctica, pero a teoría... As matemáticas se fas prácticas para entendelas acabas vendo a teoría. Pode que non saibas cal é o nome da propiedade distributiva, pero si a entendes; xa aprenderás o nome despois».

En cuanto a la asignatura en secundaria, Blas Méndez alude a un currículo excesivo: «Eu preferiría dar oito temas ben que doce a toda presa, porque non da tempo e a xente non se para a entendelas». Méndez fue miembro del equipo ganador en Toulouse Rally Científico y Matemático sen Fronteiras 2015, cuando cursaba 2.º de ESO en el IES Xermán Ancochea de Pobra.

Con sus cuentas en las redes, estos jóvenes —que a nivel nacional llegan a todos los rincones del mundo— están dando el primer paso para llegar a los que son como ellos. Pero quieren hacer más cosas: «Gustaríanos —aventura Méndez— poder organizar actividades na rúa, animar á xente de todas as idades». Ahora no es un buen momento para el desarrollo de esta iniciativa, pero confían en que su virus sea resistente al miedo a los números... y al covid.